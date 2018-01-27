魔幻華麗！元璋玻璃處處驚奇

魔幻華麗！元璋玻璃處處驚奇。（元璋玻璃提供）

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中國時報
╱基隆報導

基隆市大武崙工業區的元璋玻璃科技館，是全台第3座的玻璃館，表現出玻璃應用與科技結合的多元性，由晶幻玻璃所組成的大樓外觀，遠看有如彩虹館，就像雨後美麗的「基隆都會」，成功將意念與地方人文環境完美結合，也成為基隆觀光好去處。

走進「元璋」1樓藝術大廳，抬頭可見99片藝術融合玻璃，充分運用優白玻璃與色板玻璃作融接的主材，繪製出一片片彷似錦鯉的藝術畫作。

來到3樓居家玻璃展示區，可看到獨一無二的「黃金床、黃金搖椅」，是由霞光玻璃所打造出來的，在不同光線情境下，猶如雨後彩虹或晚霞的多變色彩。

4樓的「多媒體互動資訊展示桌I-Table」，是以互動多點觸控光學面板科技玻璃製作，讓視覺效果倍增，此外展館中有全台首座天空步道，全長8公尺，民眾不用搭飛機到美國大峽谷，就可親身感受懸空的刺激。5樓光電玻璃科技館，則揭露了玻璃納入科技應用的領域。

6樓水晶會議廳，平日除了用來作為公司簡報介紹外，還有全台第1台玻璃水晶講台。館內6層樓，處處有驚喜，也提供民眾最佳的遊憩景點，並帶動基隆發展。

「元璋玻璃科技館」館址：基隆市安樂區武訓街12號。營業時間平日上午9時至下午5時、周六晚間9時至凌晨0時、周日凌晨0時至下午5時。電話：02-24321288。

(中國時報)

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