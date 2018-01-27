北捷生意好 柯P想漲店租

台北市長柯文哲（中）26日出席優惠6歲到12歲孩童搭乘台北捷運優惠活動，鼓勵老少搭捷運。（鄭任南攝）

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中國時報
／台北報導

北市府不但擴大敬老卡可搭台北捷運，即日起設籍北市6至12歲學童，持數位學生證搭北捷享6折優惠，台北市長柯文哲26日預測，北捷今年業績會很好，營業額也會大幅提升，還意有所指表示「北捷可以準備漲租金了」。

營業額可望大幅提升

去年11月北市府擴大敬老卡優惠範圍，增加搭乘捷運，車資可從每月敬老卡金額扣除，學童優惠也已起跑，柯文哲昨主持交通會報，市政顧問蔡茂岳希望北市交通局提供捷運增加人次，可以進一步了解趨勢、檢討成效。

柯文哲聽聞後，隨口問小學生搭公車有沒有折扣？交通局官員表示，學生搭公車半價，也就是一段票全票15元、半價8元，並享有捷運、公車轉乘優惠4元，柯緊接著問，捷運起跳票價20元的6折是12元，小學生坐公車還比較便宜。

此外，柯文哲說，敬老卡每月有480元額度，若所有長者市民都持卡把額度搭捷運用完，一年需要22億元預算，但目前僅編7億元，但政策都推出了，如何賺回來也要想一下。

官員稱租金漲幅有限

由於市府祭出優惠，鼓勵老少搭捷運，柯文哲預料北捷今年業績會很好，營業額也會大幅提升，但他不希望學童優惠的業績是從原本搭公車改成捷運轉來，而是從家長接送學童改為搭捷運。

柯文哲認為，北捷業績將會成長，可以準備漲租金，租金收入可充做學童搭捷運優惠補貼的預算來源，北捷官員則回應，應該有限。

(中國時報)

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