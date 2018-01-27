蟲蟲危機 男性不孕年齡下降

不孕症患者年齡層逐漸下降，醫師建議想生兒育女應及早檢查、就醫。（呂筱蟬攝）

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中國時報
呂筱蟬／桃園報導

中壢宏其婦幼醫院統計，近1年來到院求診人數中，有3成民眾是因不孕症而來，每3到4對夫妻中，就有1對是不孕症，在晚婚趨勢下，女性在35歲前凍卵並不稀奇，但發現年輕男子精蟲活動力及精液量不足者比例增加，醫師提醒，打算在30歲後生育的男性，應定期檢查或及早凍精儲備未來。

醫生籲應定期檢查

宏其生殖醫學中心主任唐雲龍指出，近5年來男女不孕症年齡層下降，從宏其捐精男性精液品質分析當中，發現25歲以下的年輕男性，高達7成都有精蟲活動力與精液量不足症狀，男性有精液不等於有精蟲，且在性行為中無法以肉眼察覺，呼籲不孕症檢查不應性別歧視。

宏其婦幼醫院統計，男性求診者不孕主要原因，第一名為精液活動力與精液量不足，高達8成以上，第二名為曾結紮或輸精管阻塞占1成。女性不孕主要原因則是年齡問題，還有許多患者是40歲以下卵巢功能老化。

及早凍精留下生機

唐雲龍說，曾碰到最年輕的不孕症女性患者為23歲，已經卵巢功能早衰，還有21歲男子因即將從事航海業，母親擔心兒子出海多年，恐錯過最佳生育時機，索性前來凍精，檢查卻發現精蟲品質極度不佳，低於標準是「少弱精患者」，經過多次凍精，未來婚後可搭配人工生殖技術或試管嬰兒單一精蟲顯微注射，就能為將來生兒育女留下一線生機。

男性凍精費用相對凍卵親民，一次性費用為2000元，每年保存費為5000元，可保存10年以上。凍卵一次性費用為13萬元，每年保存費為1萬元。

(中國時報)

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