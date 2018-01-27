竹縣批中央 不見棺材不掉淚

2018年01月27日 04:10 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

「不見棺材不掉淚！」新竹縣長邱鏡淳26日出席「排除企業投資五缺障礙政策宣導說明會」，他以自身經驗指出中央部會的橫向、垂直溝通不夠密切，求助要找多個單位，加上行政程序繁瑣，希望相關部門能簡化，才不會造成緩不濟急的狀況，邱鏡淳也直指「廠商沒時間等你」。。

鳳山工業區 耗時8年

邱鏡淳表示，由於新竹地區企業需求高，他自8年前即向國防部溝通，爭取18公頃的土地成立鳳山工業區，歷經多年後，終於要在下周一29日開始公告。

但爭取多年的科學園區3期、台知園區都還在卡在中央部門審核。

中央橫向、垂直連繫差

邱鏡淳也說，新竹縣近年招商成績不錯，還拿到1.8億獎金，他建議中央橫向、垂直連繫要做好、程序要簡化，還有政策也要落實，不要讓地方政府申請卡在很多限制。

新竹縣政府國際發展處長陳偉志在會中也表示，因應缺地需求，鳳山工業區將在1月29日至3月14日之間做第一階段公告，約有10588坪土地釋出，第二階段也約有2萬多坪，此為短程規畫，陳偉志說，中程計畫中的還包含科學園區3期80公頃、台知園區60公頃，有意願的廠商也可與縣府接洽。

此外，陳偉志也說，目前縣府也鼓勵民間私有土地可告知縣府，由縣府協助規畫，目前也募到29公頃左右土地，並進入行政程序。陳偉志說，縣府多年前為求招商，已成立單一窗口服務廠商及企業。

(中國時報)