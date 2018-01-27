碼頭開放衝擊生計 工人怒吼

台中港105號碼頭擬開放經營，碼頭工會理事長薛明郎（左）向港務分公司抗議影響工作權。（陳淑娥攝）

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中國時報
／台中報導

台中港務分公司擬開放業者投資105號碼頭，營運大宗散貨自動化裝卸倉儲設施，大批碼頭工人憂心自動化後，生計必遭波及，將從「貴族勞工」淪為「跪族勞工」，月薪連30K都難保，痛批港務分公司扼殺工作權，不排除發動街頭抗爭！

台中港105號碼頭投資案公聽會26日舉行，立法院副院長蔡其昌與立委顏寬恒均派代表出席，顏寬恒服務處代表指出，港務分公司應將碼頭從業人員安置，或輔導職能提升列入營運招標條件內。

會員憂心 月薪不到30K

台中市碼頭倉儲裝卸職業工會理事長薛明郎表示，港務分公司開放104號碼頭，成立煤炭卸貨專用設備後，迫使工會會員損失約20％裝卸量，即月所得減20％！如今要開放105號碼頭，從事所剩餘的大宗散雜貨，無疑是完全扼殺工作權，不排除上街頭抗爭。

碼頭工會第一分會常務理事陳志隆表示，大宗散貨貨量有減少趨勢，港務分公司還要開放其他業者經營，會員工作權受影響，等同於自動減薪，月薪4萬5000元降至不到3萬元，乾脆全縮編算了。

業者：自動化降低汙染

申請投資的沅宏公司蘇國殷指出，目前台中港每年約100萬噸煤炭、爐石、矽砂、熟料及石灰石等逸散性貨物，共約400萬噸以船邊提貨傳統方式作業。計畫在105號碼頭岸肩，依貨類不同設置移動式密閉輸送帶及室內倉庫等機械自動化作業設備，將大幅降低港區汙染。

港務分公司表示，沅宏於2017年依促參法申請台中港105號碼頭岸肩及後線土地，公聽會將就環保、裝卸效率、碼頭作業秩序、貨主權益、碼頭從業者人員工作等議題，均將納入後續初審評估。

(中國時報)

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