386億大禮 鐵路高架化核定

行政院長賴清德（左）26日下午率領行政院團隊下鄉至彰化，和縣長魏明谷等座談，進行交流。（吳敏菁攝）

友善列印
中國時報
／彰化報導

行政院長賴清德26日率行政院團隊到彰化，和縣府團隊、鄉鎮市長等舉行座談會，賴清德宣布已核定彰化市鐵路高架化計畫，工程經費386億多元，政府一定做，並稱許彰化縣長魏明谷推動綠能走在全國之先，承諾未來運維碼頭、諸多重大交通建設、長照等都會一一辦理。

「中央與地方落實前瞻基礎建設暨長期照顧業務座談會」列車，26日開到彰化縣。魏明谷指出，彰化縣近年來人口外移和老化問題嚴重，為縮短城鄉差距及降低都市磁吸效應，建請中央協助加速推動三鐵三橋交通建設，並整合中台灣升級成為國際新都區。此外，在古蹟維護、農業改革等財源不足方面，盼中央都能給予補助。

離岸風電 允碼頭等建設

魏明谷強調，縣府積極推動綠能，招商引資已經破兆，2025年要達到非核家園，沒有彰化縣的配合，中央很難辦得到，還有彰化市民企盼的鐵路高架化計畫、台76線、離岸風機運維碼頭等，這些建設都是為了百年縣政所擘畫的百年願景。

非核家園 讚彰化幫大忙

賴清德指出，沒有彰化縣的幫忙，整個台灣要走到非核家園的目標的確會有困難，彰化縣在台灣的能源轉向方面，扮演舉足輕重的角色，彰化人頭頂有光、走路有風，希望可以引以為榮。

賴清德表示，「彰濱離岸風機運維碼頭」興建計畫，行政院也已核定，第1期預算為4.2億元，後續也會視彰化所提計畫予以支持，支持彰化縣就是支持台灣能源的轉型。魏明谷在軟實力、長照方面的規畫也讓他很欽佩。

(中國時報)

碼頭開放衝擊生計 工人怒吼 醫院附設日照中心 南市首間

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。