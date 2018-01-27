386億大禮 鐵路高架化核定

2018年01月27日 04:10 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

行政院長賴清德26日率行政院團隊到彰化，和縣府團隊、鄉鎮市長等舉行座談會，賴清德宣布已核定彰化市鐵路高架化計畫，工程經費386億多元，政府一定做，並稱許彰化縣長魏明谷推動綠能走在全國之先，承諾未來運維碼頭、諸多重大交通建設、長照等都會一一辦理。

「中央與地方落實前瞻基礎建設暨長期照顧業務座談會」列車，26日開到彰化縣。魏明谷指出，彰化縣近年來人口外移和老化問題嚴重，為縮短城鄉差距及降低都市磁吸效應，建請中央協助加速推動三鐵三橋交通建設，並整合中台灣升級成為國際新都區。此外，在古蹟維護、農業改革等財源不足方面，盼中央都能給予補助。

離岸風電 允碼頭等建設

魏明谷強調，縣府積極推動綠能，招商引資已經破兆，2025年要達到非核家園，沒有彰化縣的配合，中央很難辦得到，還有彰化市民企盼的鐵路高架化計畫、台76線、離岸風機運維碼頭等，這些建設都是為了百年縣政所擘畫的百年願景。

非核家園 讚彰化幫大忙

賴清德指出，沒有彰化縣的幫忙，整個台灣要走到非核家園的目標的確會有困難，彰化縣在台灣的能源轉向方面，扮演舉足輕重的角色，彰化人頭頂有光、走路有風，希望可以引以為榮。

賴清德表示，「彰濱離岸風機運維碼頭」興建計畫，行政院也已核定，第1期預算為4.2億元，後續也會視彰化所提計畫予以支持，支持彰化縣就是支持台灣能源的轉型。魏明谷在軟實力、長照方面的規畫也讓他很欽佩。

(中國時報)