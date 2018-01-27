醫院附設日照中心 南市首間

2018年01月27日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

台南市第一家醫院附設日照中心啟用！台南市社會局委託高雄榮總台南分院辦理日間照顧服務，26日上午開幕，成為台南市首家由醫院體系承辦的日照中心，也是台南第31處日照中心，後續還有奇美醫院將新增2座日照中心，落實區區有日照的在地老化目標。

長者可玩桌遊、麻將

高雄榮總台南分院附設日照中心，將占地百坪、前身為30年歷史的員工餐廳重新改造，設計可玩桌遊、麻將的多功能活動室、廚房等空間，營造「另一個家」之感。

日照中心可提供30名失能、失智長輩每周一到周五來此接受護理師照顧服務，如有醫療需求，還可即刻就診，免去舟車勞頓，另也透過遊戲鼓勵等方式，與長輩互動，目前已有10多人預約。

副市長吳宗榮表示，至去年12月底，台南市老年人口總計27萬1315人，其中，永康區老年人口有2萬2746人，高居台南市老年人口數第2多的行政區。

他強調，市府為因應人口快速老化，積極布建長照服務資源，2016年起多次辦理局處協調會議，推動長照2.0政策，目前31家日照中心分布22個行政區，涵蓋率達59.45％，可服務976位長輩，預計至今年6月底止，將再增加9家日照中心。

長照服務再增據點

高雄榮總台南分院院長王志龍表示，後續將協助失智及失能長者走出家庭，藉由多元、豐富的活動及專業的照顧，延緩其失能、失智程度，提升長者及家庭照顧者的生活品質。高雄榮總臺南分院於去年1月起也陸續開辦整合式居家醫療、居家服務、鄰里供餐、預防及延緩失能照護，銜接原有的出院準備服務，提供民眾一條龍服務。

(中國時報)