口湖公所爭取 養殖魚塭合法

2018年01月27日 04:10 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣口湖等沿海鄉鎮有許多世代養殖的魚塭，被認定是非法占用國有地，讓漁民無法申領災損救濟等相關補助，影響權益。雲林縣口湖鄉公所完成不可能的任務，為占養漁民爭取到合法養殖租約，國有財產署到口湖鄉公所協助漁民補正資料。（許素惠攝）

雲林口湖等沿海鄉鎮許多養殖魚塭，雖是漁民數代人開墾，長久以來卻被認定為非法占養，始終無法取得合法養殖登記證，口湖鄉公所積極爭取，全國首例終獲解套，就地合法，國有財產署服務到鄉，協助業者辦理租約。

數代開墾 成非法占養

國有財產署雲林辦事處行動辦公室前進口湖鄉公所，受理漁民補正土地承租契約文件等，完成手續即將領到合法養殖登記證的漁民開心極了，「以後遇到風災卡有保障」，「自己養魚養一輩子，終於將升級當『老板』，漁保也可以跟著升級了！」

口湖鄉長林哲凌指出，許多業者都有養殖事實，而養殖魚塭也確實是業者與先祖幾代人共同開墾的心血，卻一直沒有養殖登記證，導致在天災發生時，無法申請補助，每年還得繳占養賠償金，權益相對無保障，又背負了占養的汙名，苦不堪言。

天災發生 可領補助金

林哲凌探究無法合法化的關鍵，在於無法取得村長或毗鄰的證明，經與國財署研究，由業者提供水電或農漁會相關資料，公所核發國有土地實際使用證明，終能解套。

為不讓漁民舟車奔波，公所請國財署行動辦公室到鄉服務，協助補正合法承租申請的相關資料，第一波完成手續的有70多位，預計2月8日就能取得土地租約，而有關的申請作業也會持續辦理，口湖鄉的模式，未來將成為全國比照的典範。

林哲凌說，魚塭取得養殖登記證後，可享有災損救濟、申請漁業資材補助，漁保投保上限可從3萬多提高到4萬多元，子孫如果願意繼續養殖，也能繼承土地承租權。

(中國時報)