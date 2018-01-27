募不到年菜 社福團體吃緊

2018年01月27日 04:10 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

距離農曆春節不到一個月時間，不少為弱勢民眾、獨居長輩募集年菜的社福團體，無不卯足全力對外募款，但今年不論如何勸說，都離目標額度有4成以上差距，讓社工們頻喊「告急」，希望喚起各界善士響應，力求在最後階段能順利達標。

由創世、華山及人安基金會策略聯盟辦理的「寒士吃飽30活動」，今年預計在2月4日於屏東糖廠席開72桌，邀請植物人家屬、街友、獨居長輩一起參加，桌數及邀請人數都是歷年之最。

辦72桌 贈500元紅包

人安社工指出，考量這些弱勢民眾平常吃飯總是3、5分鐘草草解決，這次希望他們能坐下來，好好享受近1小時佳餚，另外還致贈每人500元急難救助紅包，希望春節期間不少社福團體放假之際，能支應生活所需。

經費差4成 社工告急

原本預計募集72萬元，但至今尚缺5成經費，遠遠不如過去募款成效，創世基金會屏東分院長林艾樺指出，或許是受到大環境影響，加上創世屏東院去年底才遷址，民眾恐無法找到捐款地點，但無論如何，都會讓這場餐會如期舉辦，不足款項也只能繼續勸募。

除此之外，長期服務獨居、失依長輩的華山基金會，屏東地區今年共有1312位列冊個案，預計在農曆年前將送給每人6菜1湯的年菜禮，不過至今僅募集700多份，缺口還高達4成，華山屏東縣站長鄭安妮擔憂地說，想要達標今年恐怕還需加把勁。

有社工透露，募款時民眾反應，已經捐桌菜、怎麼還來募年菜？鄭安妮解釋，部分長輩因行動不便、無法外出，所以年菜是讓長輩在家享用，也讓獨老在寒冬中感受民間暖流。

(中國時報)