年輕機車族 死亡率偏高

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中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲26日主持交通會報，交通局報告指出，去年交通事故死亡人數65人，較前年減幅近27％，柯文哲聽取報告後．好奇提問死亡人數大減，總事故數卻只少3％，他認為可能與台北市周遭醫院急診技術進步或塞車使車速變慢有關。

北市交通局統計，去年北市交通事故件數3.7萬件，較前年的3.8萬件減少千餘件，減少比率3％；車禍死亡人數去年65人，創下20年來新低，較前年大減24人，減少比率27％。

若以受傷車種分析，以18歲至25歲的機車族最多，受傷行人以65歲以上長者居多，且近年都有增加趨勢。柯文哲解讀數據說，為何車禍件數不減，死亡人數卻大降？應該是醫院急診技術進步，急救後撐1天沒死，以他當過台大加護病房主任的經驗來看，除非頭斷掉或醫術太差，只要進入急診室還有心跳，很難在24小時內死掉，所以應該統計住院後死亡人數，也就是30天內死亡的人數較合理。

柯文哲要求，不論如何，未來還是以30天內死亡計算較精準，路口路段交通安全改善措施也要持續做。

不過，交通警察大隊回應，交通局統計車禍30天內死亡人數，北市同樣有下降趨勢。

此外，針對年輕機車族與老人車禍死亡率偏高，柯文哲要求交通局在今年9月、大學開學前，事先準備好宣導影片，在開學第一周投入廣告，希望能夠達到最好宣導效果。

另外，對於65歲以上長者，柯文哲說，年長行人被撞原因還要進一步分析，找出預防對策，後續利用共餐聚點加強宣導。

(中國時報)

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