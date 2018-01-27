高風險族群 工程師、廚師上榜

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中國時報
呂筱蟬／桃園報導

宏其婦幼醫院針對年度生育臨床統計發現，現代年輕人有提早就醫、治療不孕的觀念，能大幅提升治癒比例。院長張紅淇認為，國人生育力前景堪憂，女性晚婚凍卵觀念已普及，呼籲男性也要有所警惕，尤其工程師、廚師都是高風險族群，建議應及早凍精。

宏其生殖醫學中心主任唐雲龍說，在門診中發現，男性不孕族群特性，以工作環境高溫、工時長、壓力大、BMI超過35以上肥胖者居多，約占4成，而這4成男性不孕者的職業別，最多為工程師占了一半，其餘則是廚房、烘焙業高溫工作者占1成，但整體夫妻不孕原因2成來自男性，8成來自女性。

他指出，現代生活外食比例高，年輕人愛吃炸物，每天人手一杯高糖飲料，以及宅男宅女不愛運動，每天熬夜上網再加上環境賀爾蒙等因素，都是造成不孕的原因。建議民眾應保持良好作息，且別久坐造成下半身血液不循環，少吃高糖、油炸等食物等，可降低不孕症機會發生。

除了工程師、廚師建議應及早凍精外，還有即將因癌症進行化療的男性、還沒有小孩的遠距離夫妻等，評估都是不孕症高風險族群。醫師也建議，男性如果要保護精子的活力與數量有祕笈，建議多射精、多吃當季顏色深的蔬果，例如黃色像番薯、南瓜，紅色的如番茄、西瓜，抗氧化劑愈高保護力愈強，或是適度補充維他命C、鋅片等。

鋅是促進精子形成的重要組成部分，如果缺鋅比較嚴重可能會導致精子質量非常低迷，所以通過食物來進行調整和不斷的改善，也能夠保護精子。

(中國時報)

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