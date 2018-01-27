缺才缺工 企業主投資隱憂

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中國時報
／竹縣報導

經濟部與勞動部26日在新竹工業區舉辦「排除企業投資五缺障礙政策宣導說明會」，就目前缺地、缺水、缺電、缺才、缺工等狀況，說明各項政府提出的解決方案，會中有不少中小企業負責人參與，也分別就缺工、能源等提出疑問。

經濟部次長龔明鑫指出，外銷訂單、批發零售餐飲等方面成長均創新高，經濟成長率2.6％，也有顯著進步，但如何擴大、加大投資，也需加強土地、水電、人才缺工等問題，因此提出此五大要素需求，召開跨部會的討論，期望企業界增加投資，目前也看到投資熱度逐漸起來，因此也把這些條件讓企業了解，在各地舉辦13場次說明會。

龔明鑫說，光就土地馬上可釋出達300多公頃，若今年透過前瞻基礎建設計畫，已開發成工業區或是公共設施不足處，協助地方政府完善相關設備後，則可再提供300多公頃，今年即可提供600公頃。龔也說，預計未來5年內，可提供1400多公頃土地。

龔明鑫表示，中部地區每個都市都有新的開發計畫，解決中部缺水問題，另外北部也可透過北水南送等調度方式，提供新竹區域水源，解決漏水率也是另一大努力方向。電力則可望透過再生能源等，如太陽能或是離岸風電，已按照時程進行，期望能透過多元創能增加供給等方式，解決缺電問題。

此外，缺才、缺工也是此次會議中討論重點，龔明鑫指出，目前經濟部、勞動部與教育部也跨部會合作，透過各部招商、招才服務中心連繫。會中有數名中小企業主提出疑問，包含產學合作方式不見得能留用人才、再生能源是否能穩定供給等，在場的經濟部、勞動部也將實地了解企業界需求，實際解決問題。

(中國時報)

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