新聞透視－公務員鴕鳥心態 苦了人民

2018年01月27日 04:10 中國時報 許素惠

雲林沿海漁民「占用」數百上千國有地從事養殖，終於，在口湖鄉公所積極爭取下，獲得解套，但回顧、探究過去數十年來無法合法取得承租權，關鍵其實在於公務員保守、鴕鳥心態，即使不違法，也不願承擔便民的責任，徒增人民苦痛。

深究之，沿海現行國有地魚塭，其實許多都是漁民世代胼手胝足墾荒而成，後來才被畫為國有地，但因無法取得養殖事實證明，而無法合法承租，每年卻仍得繳交占養賠償金。而國有土地法修訂後，凡1993年7月21日以前占養的魚塭，只要取得村長與毗鄰證明即可申辦合法承租，然而卻沒人願意出具證明，年邁村長多已凋零，仍健在者也不願承擔風險，問題一直無解，漁民痛苦不堪。

漁民長久以來只能背負「占養」惡名，諸多權益大受影響，包括沒有土地使用權，後代子孫不能繼傳使用權，無法申請養殖登記，沒有養殖登記證，就無法申報放養量，遇天然災害便沒有救助，而且只能充當有合法養殖登記者的「雇工」，導致漁保投保額度偏低，安身立命之所在，缺乏保障。

平心而論，要最基層的村長或毗鄰地主、農主或魚塭主出具相關證明，實在太沉重，但是該養殖事實的證明如同一般農地使用證明一樣，也可以由公部門有關單位出具，公務員卻抱著多一事不如少一事的心態，而過去鄉鎮首長也未苦民所苦，任憑公務員消極以對，讓人民白白受苦數十年。

口湖鄉公所此次積極作為，不但鬆解了漁民心頭之痛，也樹立了典範，未來，其他鄉鎮、甚至嘉義、屏東等縣市，也能循此模式解決國有土地承租問題。

(中國時報)