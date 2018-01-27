台北花市 2月1日起延長營業

2018年01月27日 04:10 中國時報 柯伶穎 ／台北報導 ／台北報導

農曆春節腳步接近，迎新送舊，花卉是許多民眾居家布置的必備品，台北花市為服務民眾的採購需求，B館盆花區將於2月1日起搶先延長營業時間至下午3時，2月11日起至15日更將24小時不打烊。

台北花卉公司表示，近期花卉產區天氣穩定，貨源充足且品質優良。蝴蝶蘭一直是逢年過節送禮的首選，大紅大紫的花色符合春節的氛圍，花語則有代表幸福的意涵，除了送禮之外，也很適合作為居家的布置，若在春節前夕採購，一般可夠持續綻放至元宵節。

鳳梨花也是春節的熱門盆花商品之一，就如同水果的鳳梨一樣，代表著好運旺來的意思，若有買鳳梨做為春節祭拜的供品，不妨再考慮增加幾盆鳳梨花相互呼應。

銀柳因與台語發音「銀兩」諧音相似，又有「銀留」的諧音涵意，新年特別廣受喜愛。銀柳只要插在花瓶或甕中，並在枝條綁上年節飾品，就成為十分應景的春節花卉裝飾。選購時建議挑選花莖堅實具用性，花苞紅褐具光澤，少掉苞者為佳。

金桔也是許多家庭春節時必備的盆花，結實磊磊的金黃果實，象徵著黃金滿屋。除了觀賞價值之外，在寒冷的天氣中，也可隨時取下果實用熱水沖泡，喝杯暖身又暖心的金桔茶。

台北花卉公司表示，目前花卉價格持平，民眾可以趁早選購。台北花市為了因應農曆年節前大量採購花卉需求，營業時間從原來凌晨4時到中午12時，自2月1日起特別延長到下午3點，節前五天更連續24小時營業不打烊，除夕當天營業至下午4時止，全天營業方式服務大眾。

(中國時報)