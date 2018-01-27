歲末歡聚 市長爸爸童樂

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中國時報
呂筱蟬／桃園報導

桃園市政府與社會局監護的少年與兒童共168人，市府26日舉辦「106歲末童樂：桃園寶貝歡聚」活動，邀孩童在楊梅區郭元益糕餅博物館製作彩繪餅乾，「市長爸爸」鄭文燦也前來與孩童們同歡，並送上手錶與積木等禮物，預祝大家新年快樂。

為使遭父母遺棄或無依、家庭發生重大變故、嚴重疏忽虐待而暫止父母親權行使的兒少，能擁有穩定成長環境，市府和社會局會進行監護，並安排在寄養家庭或安置機構。

「小珍」是非婚生子，2歲時就遭到父親施暴，媽媽帶她逃出流落街頭，先後待過3個安置機構，直到2011年與3個弟妹們一起被安置在樂活育幼院，才過著安穩生活。她國中會考時憑藉自我努力有5A++成績，在2016年更獲總統教育獎，目前讀高二。

今年市府邀請監護兒童與少年前往郭元益糕餅博物館手作「春節彩繪餅乾」，鄭文燦也與孩童們同歡。他說，每個孩子都有無限潛能，同樣需要被照顧，市府除了安排孩童們在寄養家庭或安置機構照顧外，也委由機構工作人員、寄養家庭父母或社工們，積極輔導每一位孩童，期許他們能重拾對「家與家人」的認同、歸屬。

市府今年贈送6歲以上監護童每人一支手錶，6歲以下監護童則獲得積木玩具。另外，台灣郵政協會則贈送每人筆筒與資料夾，期盼每位孩子也能在愛的呵護下快樂長大。

(中國時報)

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