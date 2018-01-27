東門傳統市場 音樂趴踢奈

新竹市東門市場「音樂趴踢奈」將在2月3日登場。（徐養齡攝）

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中國時報
／竹市報導

新竹市東門市場從傳統市場脫胎換骨，市長林智堅力邀青年創業家進駐，打造特色攤位，26日更宣布將舉辦別開生面的「音樂趴踢奈」，2月3日下午6時熱鬧到午夜，盼透過音樂、美食、藝術，讓老市場展現不凡生命力。

東門市場設立於1900年，迄今超過百年歷史，1977年改建，是全台首座集合市場，也是市區第一個有手扶梯的建物，早期被視為「百貨公司」般，採買生鮮、舶來品，但隨著時代變遷，難擋大型超市、賣場的衝擊，人聲鼎沸的榮景漸漸黯淡。

產發處長吳甲天表示，2月3日「東門市場─音樂趴踢奈」活動，邀請廖文強、克里夫、安妮朵拉、劉逸達、Crispy脆樂團、森林熊樂團等音樂團體，佈置快閃藝術裝置區域，體驗「買菜看藝術品」的樂趣，並結合快閃表演、各色小吃，讓百年市場搖身一變成為音樂不夜城。

林智堅對傳統市場甚為重視，不斷思考東門市場該如何活化，過去他多次到市場視察，遇到許多80、90歲的老店家，每天仍穿著正式，敬業地等待老客人上門，期盼市場能再度繁榮，令他看了很感動。

市府與清大、扶輪社合作，結合青年的創意與想像，重新活化具有未來性的東門青年基地。清大主祕呂平江說，清大與東門市場擁有百年歷史，關係緊密，過去會有一台專門載教授太太到市場買菜的車，很榮幸能透過社會參與與在地連結，期盼老市場越加活化，共創新竹市榮景。

(中國時報)

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