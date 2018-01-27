魚池侏儸紀公園 整建步道

2018年01月27日 04:10 中國時報 沈揮勝 ／南投報導 ／南投報導

南投縣魚池鄉大雁、五城一帶生態豐富，學術界視之為台灣物種「諾亞方舟」，林務局2004年在大雁澀水山區闢水上平台步道，定名「侏儸紀公園」，非常受歡迎；近年該步道護欄、枕木腐朽嚴重，南投林管處決定全面檢視整建，讓民眾健行，快樂又安全！

大雁村長謝棟漢指出，「侏儸紀公園」擁數十萬棵樹蕨，植被密布、溪流美麗。該步道利用率高、假日探訪者多，去年初步道局部損壞，社區總幹事陳秋坤與林務局、國立暨南大學、千里步道協會及荒野協會合作「手作步道」成效不錯，讓林管處深刻印象。

但到下半年，木棧道實在腐朽太嚴重，經林務局會勘後，編列600萬元預算，將於今年4月發包、5月開工，針對朽木進行抽換、強化排水設施與護欄鋼索更換，另就鋼棧道、鋼桁架橋和護岸基礎補強、涵管埋設及導覽解說設施等。

南投林管處表示，澀水水上平台步道全長約4公里，主要的景觀地貌，包括岩壁、溪流、低海拔闊葉林及杉木林等；步道西半段沿溪而闢，東半段坡度較陡，建有木棧道，其整建工期預定為120個日曆天，可望在中秋節前完成。

由於步道折返點的正下方即為埔里知名「水上瀑布」，該瀑從埔里端探訪路況險惡且遙遠，但若從水上平台下切僅約200至300公尺距離，不少民眾反映，希望增闢延伸路段，讓這道美麗白練，讓慕名客得以親近。

(中國時報)