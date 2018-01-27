高鐵特定區汙水管線將健檢

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中國時報
／台南報導

高鐵台南特定區域內汙水管線從2004年建置完成，至今已14年，管線可能因破損、淤塞等問題，以致無法順利輸送汙水，隨著特定區周邊伴隨沙崙綠能科學城等大型建設，開發在即，因此，水利局預計投入7.93億元，完成高鐵台南站特定區汙水下水道系統，並為汙水下水道做健檢。

水利局表示，汙水管線因長期埋藏在路面底下，若有損壞，難以發現，尤其，高鐵台南特定區域內汙水管線設置已14年左右，市府在2015年起，曾分4期為長達340公里的汙水下水道管線做「健檢」，此次也為高鐵特定區汙水管線進行檢查。

水利局說明，為避免道路交通受汙水管線整建工程影響，將採免開挖工法，以高發三路、歸仁一路，接中正南路二段、大武路二段等，原有的管道或空間，利用CCTV鏡頭在管線內檢查，提升整建工程的施工效率，發包工期300天，預計1月下旬開工。

此外，也會檢測大武路一段、大武路二段轉中正南路二段，由光明街銜接至台86線東西向快速道路側車道往西，仁德汙水下水道系統A019人孔等，以既有管線輸送至仁德水資源回收中心處理，該工程預計今年6月發包施工，2020年底完工。

水利局指出，沙崙綠能科學城目前進駐單位包括會展中心、觀光旅館(預定)、科技部南部工業園區管理局、中央研究院及台糖住宅區等，是綠能研究發展相當重要的基地，水利局將配合科學城的發展，盡速改善基礎建設工程。

(中國時報)

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