拿掃帚走秀 身心障團體推年禮

雲林縣11家身心障礙團體推出年節應景產品，包括蘭花盆栽組合、牛軋糖、花生餐包、手工香皂、花茶、果醋、蜂蜜禮盒等，縣長李進勇（右）當代言人行銷。（周麗蘭攝）

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中國時報
／雲林報導

雲林縣有5萬多名身心障礙者，今年有11個身心障礙團體推出年節應景產品，包括蘭花盆栽組合、牛軋糖、花生餐包、手工香皂、花茶、果醋、蜂蜜禮盒等，縣長李進勇代言行銷指出，小小訂購行動，是鼓勵身心障礙者邁向自立的一大步。

11個身心障礙團體26日出席「社福年貨easy購-身心障礙團體年節產品促銷活動」記者會，各自拿著產品走秀進場，掌聲不絕，聽語障福利協進會成員拿著掃帚、拖把、水桶等工具行銷清潔服務，士氣高昂，歡樂氣氛感染全場。

安置各類身心障礙青年的斗南希望工場，生產果醋多年，他們自種洛神、沙梨，不灑農藥與除草劑、不施化學肥料，製成健康、無毒的鮮釀醋。慶興基金會輔導智能障礙學員自立，教導種蘭花組盆，送禮自賞。

雲林縣啟智協會推出蝶谷巴特包及多肉植物組合，全是教保老師引導智能障礙學員一步步完成的作品。雲林縣盲人福利協進會的盲人朋友在明眼人幫忙下，使用雲林縣花生做成花生餐包，祝福消費者「好事發生」。

聲暉協進會成立烘焙訓練部門多年，聘請專業麵包師傅教導聽語障學員製作麵包及茶會點心，中秋節做蛋黃酥，農曆春節製作牛軋糖、太妃糖禮盒。

縣長李進勇表示，多數身心障礙朋友無法進入一般職場就業，但透過輔具、職務再設計、適度的訓練與支持，也能有一技之長。李進勇說，每一項身心障礙者的服務與產品推出，都花很長時間的努力與訓練，春節期間有「禮」走遍天下，採購伴手禮能順手做愛心。

(中國時報)

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