龍王鯛來作客 新魚種好驚艷

澎湖南方四島國家公園海域是台灣重要的海洋生態種原庫，銀紋笛鯛群聚震撼畫面。（海管處提供）

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中國時報
／澎湖報導

澎湖東西吉廊道禁漁紛擾不休，當地的澎湖南方四島國家公園已悄悄地生態復育有成，海洋國家公園管理處委託海洋大學進行海底魚類資源總體檢，赫然驚見保育類龍王鯛來作客，保育士氣大振奮。

澎湖南方海域東吉嶼、西吉嶼、東嶼坪嶼、西嶼坪嶼4座島嶼，內政部於2014年正式公告列為澎湖南方四島國家公園，這是台灣第2座海洋型國家公園。

雖然近期鄰近的東西吉廊道海域是否劃設完全禁漁區不斷引發爭議，可是多年來積極落實海洋生態保育成果卓著，這兒儼然成了台灣最重要的海洋種原庫。

海管處於去年委託海洋大學教授陳義雄及李明安團隊進行澎湖南方四島國家公園魚類資源調查，經過海域潛水、潮間帶及漁業調查方式，發現魚種紀錄由原有的383種增加為476種，新增93筆新紀錄。

其中令人驚豔，居然發現了1種世界新物種「磯（（魚?））虎（Eviota）」及4種台灣海域的新紀錄魚種黃鰭磯（魚?）虎、益田氏磯（魚?）虎、紅斑磯（魚?）虎、唇腹瓢（（魚?））虎；還有銀紋笛鯛、烏尾冬、三線磯鱸等經濟性魚類群聚的震撼畫面。

尤其潛水人員更在此尋獲已消失於澎湖海域多年的保育類曲紋唇魚（俗稱龍王鯛），牠是全世界最大的珊瑚礁魚類，最大體長可高達2公尺以上，目前台灣僅出現在墾丁、綠島及蘭嶼海域。

調查也發現，東吉嶼周邊的珊瑚礁區魚類多樣性最高，但魚類數量卻偏低，資料顯示環境對海洋生物仍有極大壓力。

(中國時報)

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