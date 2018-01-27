公園生態化 IFLA亞太主席按讚

25日國際景觀建築師聯盟亞太地區（IFLA APR）主席Damian Tang （左二，公園處提供）實地考察後，讚賞北市公園生態多樣性及景觀設計美感。

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中國時報
／台北報導

北市府致力公園生態化，包括台北樹蛙、鳳頭蒼鷹、螢火蟲等原生物種復育豐碩，其中螢火蟲復育成果更是引領全球，25日國際景觀建築師聯盟亞太地區（IFLA APR）主席Damian Tang 實地考察後，讚賞北市公園生態多樣性及景觀設計美感。

Damian Tang表示，北市公園生態化大步推動進行，隨著時代進步導入生態保育的概念，使公園不僅提供市民遊憩，還可以提供各種物種棲息覓食繁衍的空間，並扮演都市中重要的生物棲地、生態跳島、維護生物多樣性、恢復城市地貌的自然風采，作為孩子親近自然的戶外學習及提供環境教育的功能，也使城市更為自然、生活環境更舒適。

公園處處長黃立遠表示，北市歷經長期建設發展，已成為高度密集都會叢林，生活機能便利，生態卻因此遭受嚴重破壞，台灣近年保育意識萌芽，同時實踐公園生態化理念，遂從結合跨領域著手，公園處從產、官、學、NGO等各面向引入更多力量持續支援生態復育，讓台北市成為真正宜居的生態城市。

青年公園管理所主任王淑雅表示，大安森林公園第三期生態池現正進行施作，未來可望成為多樣物種棲息場所，大安森林公園同時也作為都市之肺，肩負起改善都市熱島效應角色，兼具生態景觀及使用。

(中國時報)

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