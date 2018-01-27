環團促冬季燃煤少1座

2018年01月27日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄秋冬空汙嚴重，環團26日直搗環保局抗議，控訴元月至今沒有一天AQI空氣品質指標是綠色的，地球公民基金會人員把臉塗黑，象徵市民已灰頭土臉，並向環保局遞交聲明稿，呼籲協調興達電廠在空汙日停下最老舊的燃煤一號機組。

高市環保局自去年6月起，每3個月與環保團體座談，聽取民間對空汙防制意見，26日舉辦第三次座談會，地球公民基金會提早到場，在環保局1樓大聲表達憤怒，並將「冬季燃煤少1座」聲明稿遞交給環保局專門委員吳家安。

抗議群眾刻意將臉塗黑，地球公民基金會副執行長拿月曆指出，元旦至今，從沒有1天空氣品質指標AQI是綠色的，市民戴口罩已戴到受不了；一起來抗議的陳姓市民則說，環保局總是強調比起10年前，空汙已改善很多，為何不跟現在北部的空品比較？

地球公民基金會董事邱花妹要求，在空汙事件日，市府應協調台電興達廠停下最老舊的燃煤一號機組，並大幅降載其他2座燃煤機組；此外，高市環保局應公布實測排放濃度資料，向市民證明中鋼、中油、興達電廠等汙染大戶有實質減排。

環保局長蔡孟裕表示，空汙改善工作持續在做，確實不可能喊喊口號就讓空品馬上提升，會持續與民間聯手對抗空汙，至於冬季燃煤少1座，環保局也持贊成態度，會全力與台電協調促成。

(中國時報)