世界冠軍陳威霖返台 粉絲High接機

奪下《爐石戰記》世界冠軍的台灣選手陳威霖（中）及8強選手曹祖霖（中右）26日返抵國門，上百名熱情粉絲前來接機。（范揚光攝）

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中國時報
／桃園機場報導

日前奪得2017《爐石戰記》全球巡迴賽世界冠軍的台灣選手「大哥」陳威霖，以及8強選手曹祖霖26日返抵國門，上百名熱情粉絲在第二航廈發起接機活動，場面十分熱烈。策略卡牌遊戲《爐石戰記》全球玩家超過7000萬，在本屆決賽中陳威霖演出精采逆轉勝擊敗美國選手，一舉拿下冠軍寶座並抱回美金25萬元獎金。

當陳威霖走出入境大廳時，上百名前來接機的粉絲興奮地高喊「大哥！大哥！」陳威霖受訪時說，這次拿下世界冠軍連他自己也有點意外，畢竟玩《爐石戰記》除了要有相當的實力外，多少還是要碰點運氣，而且進入決賽的選手都是世界頂尖好手，要脫穎而出實在不容易。

陳威霖透露，會參加比賽也算是偶然的機遇，由於前年自己身處低潮時期，甚至一度考慮放棄選手夢，但是去年參賽規則改變，各區的年度積分第一名就可直接保送世界賽，以他自己的成績絕對沒有問題，決定站上世界舞台，打一場讓自己驕傲的比賽。

至於未來的規畫，陳威霖笑說原本打算這次比完就不會這麼認真打比賽了，但是得獎後會再重新考慮。對於目前台灣的電競產業環境，陳威霖認為台灣雖然有不少實力強勁的人才，但是後勤支援和資金投入這兩方面還有待加強。他也不諱言地說，國內有很多公司願意投資國外的戰隊，卻不願意花錢投資本土團隊，令人遺憾。

(中國時報)

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