靜宜創新 廢輪胎變馬路標線

2018年01月27日 04:10 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台灣每年產生約12萬噸廢輪胎，造成堆置、空汙及孳生病媒蚊與排放二氧化硫等環境問題。靜宜大學應用化學系透過產學合作，將廢輪胎轉化成道路標線材料；不僅降低近半的成本，還提升安全性、增強耐磨、壓縮及抗滑等功能，成功建立將垃圾變黃金的環保典範。

靜宜大學副校長溫嘉憲表示，靜宜擁有許多優秀團隊與研發能量，透過產學合作與研發，不僅凸顯各系所特色，也以多元專業貢獻社會。

應用化學系主任吳仁彰說，台灣目前廢輪胎處理方式，是將回收廢輪胎取出鋼絲，經處理碎成膠片，可當輔助燃料使用，但有空氣汙染疑慮；磨成膠粉可變成地墊、吸音板等物質利用材料，靜宜成功將廢輪胎轉化成道路標線材料。

吳仁彰指出，台灣傳統道路標線材料全仰賴進口，該系與保綠、為愷兩家公司合作，創新研發廢輪胎多元再利用技術並於校園內鋪設；經測試結果，耐磨性、壓縮強度及抗滑係數都符國家標準(CNS 1333)法令規定，大幅領先進口材料，同時降低近半的成本。

應用化學系將廢輪胎磨成膠粉，加入樹脂類、色料等，透過關鍵技術，研製具有30％橡膠含量的高品質道路標線材料，製成的道路標線抗滑係數達55，高於傳統標線45；並通過老化、高溫及固化速度等測試。

(中國時報)