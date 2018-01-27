民進黨南市議員提名 維持36席

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中國時報
／台南報導

民進黨台南市黨部25日晚間召開執委會，決定2018年議員提名名額，維持上屆總席次36席不變，達議會席次過半數，部分區域名額微幅調整，有資深基層黨員認為，民進黨這屆有中央執政包袱，議員高額提名有風險。

民進黨台南市黨部這份議員提名名額名單將送交中央黨部審核，中央一般會尊重地方決議，因此名單可望在2月份定案。

民進黨在2014年的台南市議員選舉策略採高額提名，共提名36席，最後大獲全勝，一舉當選過半席次。

今年選舉局面大不同，因民進黨已獲中央執政，有資深基層黨員分析，大環境已出現執政包袱情況，這屆議員選舉總得票數恐不會如上屆高，卻仍維持上屆36席高額提名，僅管台南市是綠營大票倉，仍將面臨嚴峻挑戰。

雖然總席次不變，部分地區席次仍有調整，民進黨執委們認為，永康區有增加當選席次的空間，提名從上屆3席增為4席，南區與安平區提名總數則從上屆5席減為4席。

面對高額提名，多數現任議員擔心出現分票危機，南區市議員呂維胤表示，提名過半，是為了讓民進黨議會總體席次可以過半，進而在正副議長選舉中，能夠在不用與他黨合作下，即可獲勝，這個策略基本上是正確的，現任議員應該勇敢面對挑戰。

民進黨市黨部主委顏純左表示，中央黨部早有規畫總提名名額維持36席，執委們討論後，部分區域席次有調整增減，最後定案的席次，以民進黨可獲得最大勝利為目標。

(中國時報)

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