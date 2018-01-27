憲兵隊舊址 暫做停車場

2018年01月27日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

鄰近桃園火車站的舊桃園憲兵隊營舍，2014年搬遷到八德後閒置至今，桃市府檢討活化，將海砂屋建物拆除，預計農曆年前可完工，目前研擬在新大樓興建前，暫規畫為公有停車場，提供43格汽車位和15格機車位給鄰里。

位於桃園市桃園區復興路295號的桃園憲兵隊營舍，占地約493.68坪，過去常見大門站著姿態挺拔的憲兵，英挺軍容讓人肅然起敬，隨著國軍兵力精簡，各地憲兵隊紛紛裁撤關門或勤務簡化，桃園憲兵隊也在2014年4月正式搬遷到八德，閒置至今。

桃園憲兵隊原有地上4層、地下1層共2幢的建築物，市府接手後檢測發現建物氯離子過高，考量房舍老舊、超過半世紀、又是海砂屋，整修經費驚人，評估後決定「砍掉重練」，新建工程處去年底斥資近1050萬元拆除，目前工程已到尾聲，預計農曆年前完成拆除。

因桃園憲兵隊位處桃園火車站和桃園市政府中間，地段精華、生活機能便利，祕書處研擬暫時規畫為公有停車場，供市民使用，預計會有汽車停車位43格、機車停車位15格。

祕書處長顏子傑說，目前正由新工處代辦拆除及整地工程，短期暫做停車場，未來則將朝組合型辦公空間或讓非營利機構進駐，會待司法園區及土地改革館遷移、歷史建築審議後，再進行市府廳舍綜合評估。

(中國時報)