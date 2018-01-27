清大菜單神翻譯 外籍生看嘸

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中國時報
／竹市報導

又見「菜英文」菜單！清華大學小吃部1間飲料店，貼心提供中、英文版菜單，但英文版卻讓人看了霧煞煞，如綠茶多多竟翻成「a lot of green tea」，百香綠茶翻成「Pizza green tea」等，迅速在校內爆紅引起瘋傳，卻苦了「看攏無」的外籍生。

烏龍菜單案例不只一樁，清、交大國際學生眾多，業者為了吸引商機往往亂翻一通，去年交大學生餐廳就曾將焢肉飯翻成「control meat rice」、清大甜不辣被翻成「sweet is not hot」，意思天差地別，業者坦言是求快亂翻，會找外語系學生幫忙重翻，避免鬧出國際笑話。

「我想來杯 a lot of lemon！（該店譯為檸檬多多）」，有學生將這份「菜英文」菜單PO上臉書社群，點名數項神翻譯飲料，例如原本該是Yakult green tea的綠茶多多，「多多」竟被翻成「a lot of（很多）green tea」。最扯的是百香綠茶，竟被翻成「Pizza（披薩）green tea」，錯誤百出讓學生笑翻，外籍生看嘸。

「誤會大了！」該飲料業者無奈表示，出包的菜單是由小吃部委外管理階層代製，用於提供校方作為熱量換算參考，據悉是去年9月開學期間倉促製作而成，商品皆用網路翻譯草率翻成，不知為何流到臉書上，店家本身有重製正確版的英文菜單。

(中國時報)

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