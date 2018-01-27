保全猝死旅館 同房女報案後逃逸

2018年01月27日 04:10 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

台南市北區警方22日上午11時許接獲陌生女子電話報警，稱忠義路上一家平價旅館3樓房間內，有男子昏迷不醒，警消到場僅見吳男1人倒臥床上，初判為心因性死亡，業者稱該房其實是死者與另1位女子入住。

警方調閱監視器，懷疑報案女子就是與死者入住的女伴小娟（化名），她隔日到案證實，見男昏迷報警，顧慮彼此各有家庭擔心曝光，才會報案後迅速離去。

54歲吳男22日上午10時許騎著機車載女伴小娟，入住北區忠義路一家平價旅館3樓房間，吳男因身體不適，決定泡澡提振精神，洗完澡後狀況未好轉，在床上躺臥昏迷，女方屢叫不醒，心慌報警找人急救。

警消人員到場後，房內僅剩吳男1人，全身僅著四角褲，施救已回天乏術。警方鑑識人員介入調查，發現死者身分為保全人員，身體無外力傷痕，浴室地板有水漬，房內有不明衛生紙，桌上還有部分殘餘食物。

警方調閱旅館監視器畫面，查知死者與女伴前來，最後卻見一女帶著口罩、安全帽，刻意從樓梯下樓離去，警方追查女方身分，發現其當天是從南部搭火車北上台南，與吳男會合後開房。

吳妻接獲警方通知到場，稱不清楚丈夫人際交往，猜測女方也許是工作上的「客戶」。警方不排除死者疑似馬上風，在行房時發生心血管疾病意外死亡，全案報請檢方相驗，檢方初步認定是心因性死亡。

(中國時報)