保全猝死旅館 同房女報案後逃逸

友善列印
中國時報
／台南報導

台南市北區警方22日上午11時許接獲陌生女子電話報警，稱忠義路上一家平價旅館3樓房間內，有男子昏迷不醒，警消到場僅見吳男1人倒臥床上，初判為心因性死亡，業者稱該房其實是死者與另1位女子入住。

警方調閱監視器，懷疑報案女子就是與死者入住的女伴小娟（化名），她隔日到案證實，見男昏迷報警，顧慮彼此各有家庭擔心曝光，才會報案後迅速離去。

54歲吳男22日上午10時許騎著機車載女伴小娟，入住北區忠義路一家平價旅館3樓房間，吳男因身體不適，決定泡澡提振精神，洗完澡後狀況未好轉，在床上躺臥昏迷，女方屢叫不醒，心慌報警找人急救。

警消人員到場後，房內僅剩吳男1人，全身僅著四角褲，施救已回天乏術。警方鑑識人員介入調查，發現死者身分為保全人員，身體無外力傷痕，浴室地板有水漬，房內有不明衛生紙，桌上還有部分殘餘食物。

警方調閱旅館監視器畫面，查知死者與女伴前來，最後卻見一女帶著口罩、安全帽，刻意從樓梯下樓離去，警方追查女方身分，發現其當天是從南部搭火車北上台南，與吳男會合後開房。

吳妻接獲警方通知到場，稱不清楚丈夫人際交往，猜測女方也許是工作上的「客戶」。警方不排除死者疑似馬上風，在行房時發生心血管疾病意外死亡，全案報請檢方相驗，檢方初步認定是心因性死亡。

(中國時報)

貧兒穿兩條褲禦寒 業者送暖被 役男體位查詢 e指通

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。