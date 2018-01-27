19公斤肌萎生 勤奮讀書名列前茅

伍建瑋連寫字都很吃力，但靠著比別人多2、3倍的努力，學業成績總是維持全班前三名。（林宏聰攝）

友善列印
中國時報
／高雄報導

大學學測26日登場，林園高中體重僅19公斤的肌肉萎縮症考生伍建瑋，由母親及特教老師陪同，提早40分鐘到高雄師範大學考場準備，他自知動作慢，拿本書要比別人多花2、3倍時間，因此每天讀書到凌晨，成績保持在全校前5％。

單親媽媽伍玟靜說，兒子出生後8個月仍不會坐、爬，醫師診斷罹患脊髓性肌肉萎縮症，四處求醫、拜佛也不見起色，從建瑋讀幼兒園開始，她就每天接送並到校陪讀，晚上則到夜市擺攤。

伍建瑋消化功能不佳，吃東西得少量多餐，還得切碎才吃，體重只有19公斤，他接受媒體訪問時說，最喜歡吃拉麵，還不忘「吐槽」說媽媽不會煮，母子間的感情深厚表露無遺。

伍建瑋說，寫字、翻書對別人來說很輕鬆，他卻得多花2、3倍時間，為了克服先天障礙，他每天讀書到凌晨1點半，隔天早上6點多就起床準備上學，「這是因為媽媽規定1點半前一定要睡，否則還會讀更晚！」

林園高中特教老師馮莉儒說，建瑋樂觀好學，去年更榮獲全國慈孝家庭楷模表揚，學業成績總是班上前三名、全校前5％，他想透過繁星計畫升學，就近讀高雄中山大學或高師大資訊工程、資訊管理相關科系。

他26日參加學測，在高師大特殊考場應試，校方為身心障礙考生準備獨立休息室，設有沙發及活動式折疊床，若有需要可躺下休息。

(中國時報)

豬樂園春節不打烊 伴手禮大優惠 地方掃描－砍同鄉1死1傷 移工判1…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。