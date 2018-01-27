19公斤肌萎生 勤奮讀書名列前茅

2018年01月27日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

大學學測26日登場，林園高中體重僅19公斤的肌肉萎縮症考生伍建瑋，由母親及特教老師陪同，提早40分鐘到高雄師範大學考場準備，他自知動作慢，拿本書要比別人多花2、3倍時間，因此每天讀書到凌晨，成績保持在全校前5％。

單親媽媽伍玟靜說，兒子出生後8個月仍不會坐、爬，醫師診斷罹患脊髓性肌肉萎縮症，四處求醫、拜佛也不見起色，從建瑋讀幼兒園開始，她就每天接送並到校陪讀，晚上則到夜市擺攤。

伍建瑋消化功能不佳，吃東西得少量多餐，還得切碎才吃，體重只有19公斤，他接受媒體訪問時說，最喜歡吃拉麵，還不忘「吐槽」說媽媽不會煮，母子間的感情深厚表露無遺。

伍建瑋說，寫字、翻書對別人來說很輕鬆，他卻得多花2、3倍時間，為了克服先天障礙，他每天讀書到凌晨1點半，隔天早上6點多就起床準備上學，「這是因為媽媽規定1點半前一定要睡，否則還會讀更晚！」

林園高中特教老師馮莉儒說，建瑋樂觀好學，去年更榮獲全國慈孝家庭楷模表揚，學業成績總是班上前三名、全校前5％，他想透過繁星計畫升學，就近讀高雄中山大學或高師大資訊工程、資訊管理相關科系。

他26日參加學測，在高師大特殊考場應試，校方為身心障礙考生準備獨立休息室，設有沙發及活動式折疊床，若有需要可躺下休息。

(中國時報)