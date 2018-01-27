到花蓮玉溪 了解米的故事

花蓮縣玉里鎮、卓溪鄉合稱「玉溪地區」，產出的「玉溪米」在好山好水環境生長。（張祈攝）

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中國時報
／花蓮報導

花蓮「玉溪地區」是東部最大的米倉，玉溪地區種植了逾4000公頃的稻田，品質優良的「玉溪米」曾經蟬聯全國稻米競賽優勝，2008年玉溪農會耗資6500萬興建的全台首座「觀光無塵精米工廠」，使得「玉溪地區」成為熱門暑期景點。

零汙染玉溪米 淡雅清香

花蓮縣玉里鎮、卓溪鄉合稱「玉溪地區」，北與瑞穗鄉為鄰，南接富里和池上鄉、西有玉山國家公園，東以海岸山脈為界，產出的「玉溪米」在零工業、零汙染等好山好水環境生長，特別是台梗4號米因為有特殊淡雅的清香，又稱為「花蓮香米」，是全國稻米中相當特殊的品牌。

2008年4月玉溪農會啟用了耗資6500萬興建的全台首座「觀光無塵精米工廠」，玉溪農會總幹事蔡宗翰指出，精米過程會產生熱，透過無塵恆溫空調設備，讓精米時可以降溫，確保米的品質，開設觀光工廠讓遊客能走進農村，深入了解米的故事。

觀光無塵精米工廠設備包括精米機、礱穀機、無塵工廠、糙米屑米加工等，場內規畫參觀動線，民眾可以看到米收割後的加工過程，從進料、礱榖、精米、包裝、倉儲等設備，也看到無塵包裝室，可去除附著在穀物上的害蟲，確保食用米的衛生和安全。

體驗部落風情 欣賞美景

蔡宗翰指出，透過無塵精米工廠先進的精米設備，提高精白米產品價值，也兼具觀光休閒、產業文化傳承、環境保護等教育功能，順道拜訪卓溪鄉境內部落風情，參觀玉溪米的灌溉水源頭，欣賞沿途壯麗唯美的稻田景觀，完整體驗產業過程。

玉溪觀光無塵工廠地址：花蓮縣玉里鎮大禹里166之13號聯絡電話：0933998111（王正安廠長）開放時間：8:00－17:00（假日不開放）門票：免費入場。

(中國時報)

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