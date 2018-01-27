元璋玻璃館 處處有驚喜

2018年01月27日 00:59 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

基隆市大武崙工業區的「元璋玻璃科技館」，是全台第3座的玻璃館，全館共6層，表現出玻璃應用與科技結合的多元性，由晶幻玻璃所組成的大樓外觀，遠看有如彩虹館，就像雨後美麗的「基隆都會」，成功將意念與地方人文環境完美結合，也成為基隆觀光好去處。

走進「元璋」1樓藝術大廳，抬頭可見99片藝術融合玻璃，充分運用優白玻璃與色板玻璃作融接的主材，繪製出一片片彷似錦鯉的藝術畫作，傳達色調迴旋的繪製意念。

來到3樓居家玻璃展示區，可看到獨一無二的「黃金床、黃金搖椅」，是由霞光玻璃所打造出來的，在不同光線情境下，猶如雨後彩虹或晚霞的多變色彩。

4樓的「多媒體互動資訊展示桌I－Table」，是以互動多點觸控光學面板科技玻璃製作，讓視覺效果倍增，此外展館中有全台首座天空步道，全長8公尺，民眾不用搭飛機到美國大峽谷，就可親身感受懸空的刺激。5樓光電玻璃科技館，則揭露了玻璃納入科技應用的領域，經過有如世界末日風暴般的冰河走道，地板的玻璃面還會因此裂開產生冰痕，配上聲效，有如履薄冰的感覺。6樓水晶會議廳，平日除了用來作為公司簡報介紹外，還有全台第1台玻璃水晶講台。

「元璋玻璃科技館」館址：基隆市安樂區武訓街12號；營業時間：平日上午9時至下午5時、周六晚間9時至凌晨0時、周日凌晨0時下午5時；電話：02-2432 1288。

(中國時報)