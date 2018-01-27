媒改學者 你為何緘默

2018年01月27日 04:09 中國時報 主筆室

華視權鬥內幕曝光，外界才查知所謂「台獨三台」的醞釀與成形，今天的公共電視早就不再是藍綠之爭，而是深綠、淺綠之爭，爭權奪利手法更跋扈霸道。公共電視當年在民進黨「黨政軍退出媒體」的理念下，由國家撥款，每年編列預算運作，耐人尋味的是，公廣集團淪落至此，昔日法相莊嚴的媒改學者們，怎麼全都噤聲不語了呢？

其中最令人非議的是昔日打旺中最狠的媒體改造學社，對這些政治公然介入媒體的醜態，只發表一篇客氣到不行的聲明，連最起碼的記者會都省略。聲明稿既不見批判亦不見指責，只是要求董事長陳郁秀說明總經理的任免過程與理由。這種軟弱聲明能發揮怎樣的功用，連余天的告狀都比它有效，只是害怕外界的指責，就弄個聲明應付一下！

華視身陷這種非驢非馬、定位混亂的境地，甚至淪落成獨派爭相搶食之俎上肉的慘狀，不正就是當年媒改學者推波助瀾的結果？做為昔日的老三台之一，華視當年的內容產製與經營績效其實不差，為了滿足部分媒改學者要組「公廣集團」，成績原本亮麗的華視，就被硬生切割成半公視半商業台，既要符合公共化，又要有商業利潤的「四不像」，績效一落千丈。政黨輪替後，獨派勢力更直接伸手華視瓜分利益，當年所謂的「公共化」，連最起碼的擺飾功能都不復存在，昔日嚷嚷要公共化的學者，如今卻不吭一聲！

更該拿出來對比的，是當年那批反旺中的媒改學者，這次目睹華視被政治黑手染指卻是一片寂靜，彷彿這檔事根本沒發生過！遙想昔日，旺旺中時媒體集團一度有意從外資手中收購中嘉系統台，並計畫進一步加碼投資以提升收視水準，部分以「媒改」為名的學者卻硬指「中資介入」，更誣指會造成「媒體壟斷」，甚至「言論集中化」，不少媒改學者藉由撰文、記者會、連署等手段，對旺旺中時媒體集團進行無休止的圍剿與批判，其中不乏難堪的人身攻擊，最終這樁收購案胎死腹中。等於就是說，媒改學者的意識形態戰爭打贏了，台灣媒體產業創新的機會卻流失了！

反旺中之後，媒體界陸續出現好幾起宗媒體併購案，按照當年媒改學者打旺中的邏輯，這些併購都應該存有疑義，年代併購壹電視後，一共擁有19個頻道，加上3家有線電視系統，早就成為一個跨頻道與系統的媒體集團，規模更大，卻未見任何媒改學者指責！橫跨金融、電信、有線電視的富邦集團，規模委實驚人，同樣也沒有一位媒改學者指責。換言之，當年「反壟斷」的媒改學者們，就只鎖定旺中一家媒體集團批鬥，其他一概視若無睹！

這般的雙重標準與差別對待，清楚呈現了這些媒改學者的言行不一與前後矛盾。拜今日搜尋引擎之賜，媒改學者以前說過什麼、做過什麼，一一都留下了數位軌跡，他們昔日對旺中的指控，後來都被證明是子虛烏有，卻沒有一個人為此表達過反省或道歉，更過分的是他們後續碰到同樣的案例，卻一概都是一語不發，這次碰到公廣集團的華視被政治黑手染指這麼嚴重的事件，他們的集體沉默，簡直到令人震驚的地步！

這種奇形怪狀、表裡不一的言行，最不能讓人接受的理由，就是意識形態。換言之，只要意識形態正確，政治黑手就算怎麼染指公視也無所謂！推而廣之，黨政軍一定得要退出媒體，但民進黨伸手媒體就可以；頻道業一定不能跨足系統業，也一定不能染指公廣集團，但是綠的媒體集團就都可以。所以結論也變得很簡單，因為意識形態正確，政治黨派正確，媒改學者就選擇噤聲，選擇緘默，他們曾經的法相莊嚴，昔日的痛切陳詞，再也不復見，對公廣集團的華視被這般糟蹋，媒改學者的失聲，彷彿默認了這個殘酷事實。當然，歷史會記錄下他們的沉默，自今而後，也請他們別再誇言自許為「客觀中立」了！

(中國時報)