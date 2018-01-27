王威聲批北捷要脅業者 下周再議

2018年01月27日 04:10 中國時報 譚宇哲 、 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

上圖為新北兒童卡樣卡。（譚宇哲攝）

雙北兒童搭乘捷運優惠確定無法同步實施，新北市兒童卡招標案26日下午第三次開標，因悠遊卡及一卡通公司皆放棄投標而流標，交通局長王聲威直言是北捷發文要脅業者所致。交通局表示，29日將邀北捷公司至交通局協商，盼讓新北兒童卡能盡速上路。

朱立倫籲柯P指示支持

新北市長朱立倫也出面喊話，呼籲台北市長柯文哲指示北捷支持；柯文哲回應，已交代北捷在合法情況下協助新北兒童卡早日上線。

北市兒童卡捷運6折優惠26日上路，新北兒童卡捷運5折優惠則在同日下午的第三次開標中再度流標，據悉悠遊卡、一卡通公司代表皆有到新北兒童卡開標現場，卻連標單都沒有拿出，似乎意在觀察同業對手態度，無意投標。

交通局長王聲威指出，新北市將發行19萬張兒童卡，1月19日招標，北捷公司卻在18日發文給悠遊卡、一卡通，以服務契約內容「電子票證公司發行新票種需要北捷同意，否則可依約就究責」要脅兩業者，導致三度流標。

交通局表示，新北兒童卡卡關的原因，在於北捷希望結合北市數位學生證，新北市府則希望結合社福卡，北捷固然有其技術性考量，因此下周一會邀請北捷人員到交通局進一步溝通協商，確認後續辦理方式與實施期程，盡快讓新北兒童卡上路。

先解決技術才能上線

反觀高雄捷運公司則已確定配合新北市府，27日起提供新北兒童搭乘高雄捷運享5折票價優惠，交通局表示，民眾可持健保卡等身分證件，於高雄捷運紅橘線各捷運車站服務台，購買兒童優惠單程票，售價為原票價的5折，價差優惠由新北市政府補貼。

新北市長朱立倫26日出席「107年新北市農民節慶祝大會」表示，拜託柯文哲能夠指示一下北捷，那技術上是可以克服的，最應該要考量的是讓學童儘快獲得優惠，畢竟19萬兒童的優惠才是最重要的，也拜託北捷能夠多多支持。

柯文哲回應，他已交代台北捷運公司，在合法情形下幫助新北早日上線，能否在過年前解決？柯P並未回應，僅表示有聽說新北是用老人卡來刷兒童卡，不像台北專卡專用，導致會有一些問題，所以要把技術解決就可以上線了。

(中國時報)