王威聲批北捷要脅業者 下周再議

台北市長柯文哲（左）26日出席優惠6歲到12歲孩童搭台北捷運優惠活動，新北市學童卡卻得等新北市府下周一與北捷協商後才能確認使用時間。（鄭任南攝）

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中國時報
／新北報導
上圖為新北兒童卡樣卡。（譚宇哲攝）

雙北兒童搭乘捷運優惠確定無法同步實施，新北市兒童卡招標案26日下午第三次開標，因悠遊卡及一卡通公司皆放棄投標而流標，交通局長王聲威直言是北捷發文要脅業者所致。交通局表示，29日將邀北捷公司至交通局協商，盼讓新北兒童卡能盡速上路。

朱立倫籲柯P指示支持

新北市長朱立倫也出面喊話，呼籲台北市長柯文哲指示北捷支持；柯文哲回應，已交代北捷在合法情況下協助新北兒童卡早日上線。

北市兒童卡捷運6折優惠26日上路，新北兒童卡捷運5折優惠則在同日下午的第三次開標中再度流標，據悉悠遊卡、一卡通公司代表皆有到新北兒童卡開標現場，卻連標單都沒有拿出，似乎意在觀察同業對手態度，無意投標。

交通局長王聲威指出，新北市將發行19萬張兒童卡，1月19日招標，北捷公司卻在18日發文給悠遊卡、一卡通，以服務契約內容「電子票證公司發行新票種需要北捷同意，否則可依約就究責」要脅兩業者，導致三度流標。

交通局表示，新北兒童卡卡關的原因，在於北捷希望結合北市數位學生證，新北市府則希望結合社福卡，北捷固然有其技術性考量，因此下周一會邀請北捷人員到交通局進一步溝通協商，確認後續辦理方式與實施期程，盡快讓新北兒童卡上路。

先解決技術才能上線

反觀高雄捷運公司則已確定配合新北市府，27日起提供新北兒童搭乘高雄捷運享5折票價優惠，交通局表示，民眾可持健保卡等身分證件，於高雄捷運紅橘線各捷運車站服務台，購買兒童優惠單程票，售價為原票價的5折，價差優惠由新北市政府補貼。

新北市長朱立倫26日出席「107年新北市農民節慶祝大會」表示，拜託柯文哲能夠指示一下北捷，那技術上是可以克服的，最應該要考量的是讓學童儘快獲得優惠，畢竟19萬兒童的優惠才是最重要的，也拜託北捷能夠多多支持。

柯文哲回應，他已交代台北捷運公司，在合法情形下幫助新北早日上線，能否在過年前解決？柯P並未回應，僅表示有聽說新北是用老人卡來刷兒童卡，不像台北專卡專用，導致會有一些問題，所以要把技術解決就可以上線了。

(中國時報)

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