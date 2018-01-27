暖心燒肉店 招待弱勢吃到飽

2018年01月27日 04:10 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮市燒肉業者王家淮為響應由花蓮3組公益團體發起的「燒肉體驗活動」，大方包場宴請花蓮區弱勢家庭用餐，為講求做好做滿，一連舉辦5場愛心用餐活動，從北到南累積近600名鄉親用餐，業者王家淮說，未來將持續與公益團體合作，繼續回饋社會。

偕公益團體 響應愛心

花蓮四面佛、男人幫公益團體及角兒愛心公益協會，去年起連續舉辦愛心用餐活動，今年趁著年節前夕，邀請花蓮南區光復、萬榮鄉等多個鄉鎮的弱勢家庭團聚圍爐，提供火鍋、烤肉免費吃到飽服務。

花蓮四面佛主委許曉勇說，愛心用餐活動對象主要以隔代教養、單親及弱勢家庭的學生為主，經費來自民眾、協會及男人幫公益團體的捐款。共同響應的燒肉業者王家淮說，身為業主行有餘力一定要全力支持公益活動，未來也承諾繼續年年辦，激起更多人投入公益活動。

年僅17歲的角兒愛心公益協會創辦人姜宜君，也是促成這次愛心餐會的工作人員之一，活動期間也到場為弱勢孩童服務，頻頻關心用餐狀況，她說，過去家中遭逢變故，在社福團體的協助下重新振作，趁著有點能力便開始回饋社會，協助福利邊緣戶喘息、就業。

協助福利邊緣戶就業

姜宜君說，因為自己也窮過、餓過，更能體會受助者的心情，從國小領的獎學金、紅包就買些乾糧分送給需要的人，隨著服務群眾越來越多，國中時在父母的協助下成立協會，集結民眾愛心出錢出力，4年來捐贈物資達200多萬，希望經由這樣的義舉，未來可以號召更多人加入行善行列，讓這個社會更有愛。

(中國時報)