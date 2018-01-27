好爸爸膀胱不必強

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中國時報
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一曲《榕樹下》唱紅歌壇數十年的藝人余天，渾厚低沉的歌喉令歌迷陶醉，如今轉戰政壇，想聽他唱歌機會不多，倒是新聞不少。近日他為了挺女兒余筱萍參選台北市議員，不惜怒槓小英總統，還被民進黨祕書長洪耀福消遣為「膀胱不強的好爸爸」！

余筱萍參選北市中正萬華區議員計畫已久，刻意不去新北或出生地北投參選，就是為了撇清「靠爸說」。不過，疼女兒的余天從不避諱四處拉抬女兒聲勢，這次還直爽地說，余筱萍不靠爸要靠誰？

余天這話切中很多人心坎，畢竟余筱萍除了曾在澳門世界麻將大賽獲得第3名，被封為「台灣雀后」外，並沒有其他令人耳目一新的特殊才華，倒是EQ遠比常鬧負面新聞的弟弟余祥銓高，當議員童仲彥諷刺她只會打牌，余筱萍還笑著回應會跟前輩好好學習。

因此余筱萍有好爸爸余天力挺，天經地義。當民進黨前發言人、比余筱萍年輕的吳沛憶要跳進同選區參選，余天動了氣，衝著洪耀福撂話後離席上洗手間，也是可以理解，好爸爸膀胱不必強，疼愛女兒才重要，洪耀福實在沒必要消遣余天膀胱不強！

相較洪耀福吃盡同志豆腐，吳沛憶展現民主素養，在臉書發文說，可以理解爸爸疼惜女兒的心境。原來吳的父親、鶯歌陶瓷博物館館長吳進風，2004年因血癌逝世，吳沛憶才會深刻感受有爸爸呵護，是很幸福的事。

完全執政的民進黨全面抓權，爭食政治大餅的黨員一波接一波湧現，從競逐六都百里侯刀刀見骨廝殺，到基層議員為爭取提名赤裸裸互槓，暗潮洶湧的資源爭奪戰已無法避免，但政治終究只是一時，為了選舉而同志翻臉結仇，值得嗎？

(中國時報)

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