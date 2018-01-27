過來人助弱勢 柯易晴發愛心餐、保暖衣

柯易晴從小家境清寒，受到不少民眾幫助，長大後回饋社會，將捐助250份愛心衣物、愛心餐給新北市弱勢。（葉書宏攝）

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中國時報
／新北報導

柯易晴的父母從嘉義北上經營美髮店，在她的印象中，父親常拖著三輪車四處找店面，身為長女的她，從小除了幫客人洗頭外，還要照顧2名弟妹，如今生活獲得改善、家庭美滿，她發願與丈夫樓顯雲一起協助弱勢，27日將在中和發放250份保暖衣物及愛心餐，期盼弱勢也能過個好年。

柯易晴說，父母經營美髮店，兒時常要幫忙客人洗頭，偶而會遇到好心的客人說「小朋友這麼乖，多給你一些零用錢！」好心人的相助她的感念於心，父母很辛苦，但只要生意稍微好轉就被房東逼迫離開，至少4次看過父親用三輪車拖著家當找店面的身影，讓她決定提早就業。

柯易晴說，多年前曾在台北市萬華區經營咖啡廳，但時常都會有街友上門乞討，她總是會拿些餐點或是100元給街友，當時還被合作的廠商痛罵，給了一次後他們會常常來，但她總是認為只要自己能力許可，一天一百也無妨。

柯易晴經過多年打拚、成家立業，但她深知弱勢的痛苦，有時候連飽餐一頓都很難，與丈夫一起成立中和玄濟會，自己出錢出力，更號召親朋好友們一起加入，27日將在中和提供250份保暖衣物及愛心餐，提供給里長認可的弱勢族群。

柯易晴說，有些弱勢不一定有市政府的中低收入戶證明，但歲末寒冬，他們常是被忽略的一群，因此只要里長證明，她們都會熱心贊助。她與丈夫也參加「芥菜種子」資助2名花蓮孩子生活、求學。

柯易晴說，家族中都是信奉耶穌基督，但她結婚後逐漸改信佛道教，濟公常告訴她們夫婦倆要助人為善，她認為，無論宗教信仰為何，只要勸人為善，都可以讓社會更好、更祥和。

(中國時報)

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