東岸複合式商場 可望春節前試營運

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中國時報
／基隆報導

基隆市政府推動東岸停車場改建為複合式商場工程，原定2017年6月開幕，卻因故延宕半年，甚至有議員笑稱「每次說要開幕攏係假」，目前商場仍在施工中；基隆市交旅處表示，複合式商場工程進度已達8成，要求包商加速趕工，爭取農曆過年前東岸停車場能夠正式試營運。

東岸停車場位於基隆港東岸，過去給人陰暗、環境髒亂印象，基隆市府投入近2億元改造為停車場暨複合式商場，除保留地下室原有600多格停車位，1、2樓改作商場，招攬NET、寶雅、統一超商等業者進駐；3樓規畫半室內半室外空間，並建置室外咖啡座、攀岩場和空中跑道，提供民眾運動空間和絕佳觀賞基隆港視野。

去年4月東岸停車場暨複合式商場開始施工，原訂去年6月前完工開幕，但之後卻因故延宕，市府理由眾多，包括天氣不好，因要求完美而更改局部設計等，導致早應該在半年多前營運的商場，到至今尚未完工，業者私下透露，已錯過暑假、中秋、耶誕節及跨年檔期，現在搞不好連過年財都搶不到，使得大家都質疑市府行事效率、抱怨連連。

基隆市政府交旅處表示，目前東岸停車場暨複合式商場工程總體進度已完8成以上，包括先前為民眾詬病的室外公車轉運站地坪，已要求廠商完成部分新的地坪鋪設，讓室內、室外地坪顏色一致。

交旅處指出，目前1、2樓廠商包括超商、餐飲、百貨、書店等近10家業者已全部進駐商場，進行室內裝修工程，已督促包商加速施工，預計趕在農曆過年前完工，讓東岸停車場暨複合式商場可以試營運，增加基隆新觀光亮點。

(中國時報)

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