美媒鬥川普 為什麼敗陣

2018年01月27日 04:09 中國時報 周天瑋（作者為美國律師）

美國的主流媒體鬥川普總統，聲浪很大，連續兩年贏得了話語，卻輸掉了政策。為什麼？

2016年美國大選，電視媒體一面倒，看好希拉蕊，只有非主流的福斯有線的評論節目（不含新聞節目）靠向川普；另有57家報紙支持女士，僅2家支持大亨。最後選舉結果爆出冷門，川普勝，主流媒體如喪考妣。我在大選前做客觀分析：雖然川普民調一直落後，有理由判斷他和希拉蕊其實難分軒輊，而他仍有勝算。有趣的是，當時加州同意我的人不多，亞洲卻大都表示認同。

川普上任1年，主流媒體依然故我，以譏諷人格為能事，不問政策問語言。從《紐約時報》到CNN，每日評論鋪天蓋地，上窮碧落通俄門，卻挖掘不出人間證據。媒體研究中心最近發表統計，3大電視網的晚間新聞凡關乎川普的報導9成為負面。可這1年，美國GDP開始突破3%、牛尾股市竟然飆漲逾3成、歷史性的稅務改革通過、法規鬆綁已見成效，排名財富500的富豪見獵心喜紛紛將巨額海外資金回流美國，而伊斯蘭國潰敗、中國貿易讓步、戰略地位艱難的南韓與以色列感謝川普、民主黨主導的聯邦政府關門也迅速叫停。這樣看來，主流媒體似乎又連番失算。

答案或許在3個現象和1個本質。這3個現象概括地說，便是美國主流新聞界在過去20年逐漸透出政黨屬性，放棄了客觀中立。這個政黨恰好是民主黨，於是形成了主流媒體／民主黨複合體排擠共和黨的局面。

現象之一、政治捐獻：正規地說，新聞從業人員（不含媒體行政人員）為了保持客觀中立，不做政治捐獻，有些人甚至不投票，若干媒體機構並且會在從業準則上做類似規定，不遺餘力地保持形象。但那樣一個可敬的傳統正在產生變化，據哥倫比亞大學新聞評論發表的一篇報告，200美元以下的捐款人不計，新聞從業人員在2016年8月以前有430人捐款給民主黨希拉蕊，有50人捐款給川普，其中總金額的96%給了希拉蕊，壓倒性地反共和黨。

現象之二、意識形態：《紐約時報》在2004年針對跑小布希和柯瑞大選路線的新聞記者做過調查，發現凡是華府地區以外的記者，3比1認可民主黨柯瑞；而華府地區記者，高達12比1認可柯瑞。共和黨的小布希在地方記者圈落敗，在華府記者圈更慘敗。這個差別也是壓倒性的。

現象之三、生涯選擇：根據《大西洋月刊》發表的統計，2009年以來至少有24個新聞記者（不含評論員）投身聯邦政治，加入民主黨政府工作，有的甚至擔任高官，做白宮發言人、國務次卿和聯合國大使等極有份量的職務。相反地，加入目前川普政府的新聞記者可能不出4個人。

透過這3個現象，或許可以深入問題的本質。美國地方傳統媒體式微，並且從2015年開始，全美網路出版職位總數已經超過報紙職位總數。網路媒體與分布各地的報紙不同，必向產業鏈群聚，73%的網路出版職位目前已集中在美國東西兩岸都會，而事實是，紅體藍邊兩個政治的美國，東西都會區正是民主黨票倉，票倉同聲同氣同生態，媒體泡泡於焉形成。主流媒體和網路記者既然普遍墜入生態泡泡食物鏈，對廣大的內陸和南方美國，也就失去了應該具備的敏感度，因此自然難以認同共和黨。

我預見美國主流媒體今春會迫切期待翻轉，利用司法大鬥川普。

(中國時報)