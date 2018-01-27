牛津碩士生 返鄉務農獲表揚

2018年01月27日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

7年級生陳韋宇頂著牛津大學碩士學歷歸國後，不顧父母反對，挽起袖子返回淡水故鄉務農，經營有機農業；7年級生李宥陞同樣返回三峽老家製茶，二人深耕故鄉，在農業上默默付出，26日榮獲市長朱立倫表揚，成為農業產銷優良農民及有功人員。

陳韋宇表示，本身學習電子相關科系，曾前往英國牛津大學深造並取得碩士學歷，返國後想從事有機農業，一度受到父母反對，但他始終認為對於祖先留下的土地有一份責任感，栽種歐洲的生菜、香料等有機作物，獲得國內不少知名餐廳愛戴。

「時間到了，就該回家！」李宥陞說，畢業後從事送貨工作，得知三峽老家的茶葉獲得企業青睞，他主動向父母告知要返回老家學習製茶，成為第四代傳人，由於父母不太會使用電腦，回家反而幫助家中的製茶更能符合企業要求。

每年立春傳統農民節，新北市農會都會舉辦表揚活動，今年共表揚全市48位農業產銷優良農民及有功人員。新北市長朱立倫表示，為維護從事勞力密集工作農民的健康，市府持續推動全市50歲以上農民長者每兩年一次的免費健康檢查，希望讓年長農友都能健康、快樂「活百二、呷百二」。

市府為鼓勵青農返鄉積極推動許多相關政策，支持有志青年投入農業行列，近年來新北青農人數已由原本的90幾位增加到200多位，其中不乏獲全國大獎肯定的優秀青農。

農業局表示，鶯歌區陳淵慶務農超過60年，用心推動有機農業，深坑區筍農黃金城榮獲「106年台灣北部地區綠竹筍品質比賽」冠軍，他們對於農業的用心也獲肯定，亦表揚農糧產業生產、水利建設、農事、四健、家政等農業有功人員，肯定農友、農會的付出。

(中國時報)