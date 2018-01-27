蘇花改通車在即 民眾搭車初體驗

蘇花改「蘇澳至東澳段」將在農曆過年前通車，蘇花改工程處26日舉辦體驗活動，民眾以乘車及步行方式參訪。（胡健森攝）

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中國時報
／宜蘭報導

蘇花改「蘇澳至東澳段」將在農曆過年前通車，蘇花改工程處在26日舉辦民眾體驗活動，邀請蘇澳、南澳在地民眾先行體驗在蘇花改通車段行車狀況，參與活動的民眾顯得相當開心，也對蘇花改工程帶來的便利性給予高度肯定，但同時也擔心只有一線道恐將造成塞車問題，希望政府能研究因應對策。

民眾體驗活動分成4個梯次，民眾報名狀況踴躍，分別搭乘蘇花改工程處所準備的車輛沿途觀看蘇花改的工程狀況，並且仔細聽取施工單位的簡報及介紹，美中不足的是天候不佳還下著大雨，某些賞景安排只能被迫取消。

蘇花改工程處副處長吳明恩表示，在蘇花改的施工過程中多少對在地民眾的日常生活上造成不便，因此趕在通車前舉辦體驗活動，一方面敦親睦鄰，同時也是藉機對民眾宣導通車之後的交通安全規定及注意事項；蘇花改工程處主任工程司林廷彥則表示，蘇花改隧道的火災熱釋率等防災係數是雪山隧道的3倍，因此可以允許大貨車進入，基本上足以應付1輛大貨車與1輛小客車撞擊事故並引發火災的問題。

參與體驗的蘇澳鎮民吳慧月說，就如同施工單位所介紹的「蘇花改是安全回家的幸福工程」，自己已有30年的開車經驗，但卻沒開過蘇花公路，不管路況安不安全，在心理上總是會有疙瘩，就怕突然會有落石發生；65歲的蘇澳鎮民楊華裕笑說，自己等這條路已經等了一輩子，如今終於要通車了，畢竟原來的蘇花公路遇到下雨就容易發生坍方，現在有了蘇花改，行車就會變得順利。

蘇澳鎮長陳金麟則表示，在蘇花改通車後就會實施分流措施，要進入蘇澳市區或前往南方澳的車流，將會與要走蘇花改的車流區分開來，才不至於會有塞車問題。

(中國時報)

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