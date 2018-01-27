殺紅了眼 台大也不放過

2018年01月27日 04:09 中國時報 張亞中 （作者為國立台灣大學政治學系教授、孫文學校總校長） （作者為國立台灣大學政治學系教授、孫文學校總校長）

什麼叫喪心病狂？什麼是殺紅了眼？民進黨立法院諸公們最近可是做了最好的註解。

嘗到在立法院享有絕對多數滋味的民進黨，認為少數服從多數，是民主政治唯一的真理；視多數為獨裁，想做什麼就做什麼；視人民為泥土，想怎麼捏就怎麼捏。他們可以違反契約信用的原則，大刀砍掉軍公教的合法退休金；他們自己決定什麼是正義，用清算鬥爭的《促進轉型正義條例》來鬥臭國民黨。

享有多數執政的民進黨，對權力與利益的貪婪薰心，讓他們已經病了。權力的傲慢讓他們病入膏肓，以致失去理性。如今殺紅了眼，把黑手伸進台大，企圖阻礙他們不喜歡的校長人選。

針對管中閔任台大校長案，民進黨立院黨團竟在立法院總預算案提出主決議，要求「遴選過程疑義未經校長遴選委員會釐清前，教育部不得進行後續聘任作業」，這個決議擺明了要把手伸進台大，且不再是校園，而是校長室。夠明目張膽，夠囂張了吧！

單就事情的本身來說，管中閔曾任台灣大哥大獨立董事一事，本是公開的資訊。台灣大哥大副董事長蔡明興被選為台大校長遴選委員時，當時也沒有人反對，為何等到選舉結果出來後，民進黨才跳出來質疑？再者，林全前院長在擔任閣揆前，不也是擔任過獨立董事嗎？為何林全可以，管中閔卻不可以？

另外，台灣大哥大的蔡家可是綠營的金主。這顯示，民進黨反對的理由不是校長候選人不可曾任獨董，而是管中閔不可以。為何不可以，答案更簡單了：「不是自己人」，「是個政治立場上的討厭鬼」。

再從權力的關係來看，民進黨不是最主張校園自主的嗎？當時就是用這個理由，把國民黨趕出校園。民進黨如今透過外圍團體早已盤據在各個大學，現在更食髓知味，視台灣大學為「黨校」，不容他人染指。這是多麼可怕的思維，還不夠喪心病狂嗎？台灣大學的校長是經過遴選委員會的程序依法產生，立法院有什麼資格置喙？如果教育部長屈從於立法院的決議，那麼以後就別再提「大學自治」這4個字了。

民進黨到底把大學看成什麼？民國成立以來，大學一向是政治人物尊重且避免染指的地方，這是對大學、對學術自由、對知識分子的尊重。從此次事件可以更加確定，民進黨已經完全墮落了，他們只想把校園當成是他們權力的基地、資源分配的園地。他們的骨子裡沒有是非，只有立場；不論品格，只算利益。

全面執政的民進黨，正在進行全面的鬥爭。他們肅殺的對象已經從軍公教、國民黨、退役將領、統派青年，再殺入台大了。認清楚吧，他們不會自己停止的！

(中國時報)