美官網撤旗 不要再粉飾太平

2018年01月27日 04:10 中國時報 李正修（作者為國家政策研究基金會副研究員）

台美關係是否陷入我方無法掌握的低點，成為台灣朝野近日關切的焦點。繼美國國務院之後，日前國務院領務局及貿易代表署官方網站，又把台灣頁面原有的中華民國國旗撤除，蔡英文政府至今仍無法提出足以說服國人的解釋，顯見如果不是整個國安系統的螺絲鬆了，不然就是蔡政府已經喪失與美方溝通的對等管道。

對於此次美方撤旗動作，總統府的回應只能說是「不知所云」，除了重申「美國是台灣在國際上最重要的盟友」的制式回應、責成外交部持續與美交涉外，根本無法針對問題誠實答覆。駐美代表高碩泰更彷彿成了隱形人，也難怪在野黨要求高碩泰大使應回國報告此事的後續處理。

針對媒體詢問，美國國務院發言人只以美國「仍信守基於美中三公報與《台灣關係法》的『一中政策』，台灣是個重要夥伴，也值得美方持續強力支持」來回應，並未解釋網站撤旗的原因，也未正面答覆是否會將我國國旗圖案放回。

在一味痛批中國大陸外交打壓的同時，蔡政府也該檢視自己的對美工作是否出現漏洞，才會出現撤旗爭議。國務院網站原先並未放置我國國旗圖案，直到2008年才放上，但去年7月卻突然消失，我駐美代表處極力交涉也無效，高碩泰當時說是「個案」，現在美國貿易代表署也跟進，這是否意味著美方想對台灣釋放什麼訊號？高代表能告訴國人嗎？

蔡政府若將整起事件的矛頭指向大陸，是最省事、也最廉價的政治消費，但卻無法掩飾美方打臉蔡政府的事實。去年蔡總統過境夏威夷時，曾自豪地向美國友人表示，「台美關係處於前所未有的友好狀態」。這句話現在還適用嗎？

蔡政府在兩岸僵局持續、國際外交處處碰壁的情況下，一面倒地倚賴美國的支持，以為只要有美方作後盾，其執政即可高枕無憂，這從蔡政府忙不迭地向美國國會通過與台灣相關法案的卑躬屈膝表現可看出。殊不知，多數美國國會議員長期友台，通過對台灣有利的法案或為我國爭取國際參與發聲等早已不是新聞，這些是我國歷年對美工作的成效，但這些法案能否付諸實行才是真正的考驗，因外交權牢牢掌握在美國總統手中。

蔡政府無法在兩岸關係有所突破，遂積極想在外交工作上得分，尤其是台美關係。但太多事例已證明，蔡政府的外交工作只在乎表面及短期績效，完全不願穩健踏實地埋頭苦幹，現在連發生網站撤旗的事都找不到主事者解決，只會用「台美關係穩固」的官樣說詞來粉飾太平。若長此以往，將為我國對外關係帶來更大的危害。蔡政府應盡速改善台美單向溝通的劣勢，避免台灣淪為美國與中國交手的犧牲品。

(中國時報)