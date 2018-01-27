動脈導管結紮 早產兒重獲心生

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中國時報
／花蓮報導

花蓮一名早產新生兒綺綺，去年11月提前10周誕生，體重僅1200公克，本應該三周內自然關閉肺動脈導管，卻遲遲無法自然閉合，因藥物治療效果不佳，門諾醫療團隊以「側胸開心」手術，為她進行動脈導管結紮手術，術後恢復狀況良好，終於在家人的陪伴下出院回家。

門諾醫院每年接生花蓮超過7成的新生兒，而每年1000多位新生兒當中，超過100位為早產兒。心臟外科醫師黃振銘指出，綺綺是28周出生的早產兒，因「開放性動脈導管」達0.6公分，藥物治療效果不佳，改以「側胸開心」的動脈導管結紮手術，為避免失溫，醫護團隊直接在新生兒加護病房床邊進行手術，術程40分鐘，術後恢復狀況良好。

黃振銘說，胎兒肺動脈與主動脈間有一條管路相通，醫學上稱「動脈導管」，正常足月新生兒會在出生後2至3天自行關閉，如未關閉，就稱為「開放性動脈導管」，會使血液流動路徑從原先主動脈至肺動脈反向逆流，增加心臟與肺部的負擔，會引發心律不整、呼吸急促或是心室肥大，嚴重時還會導致心臟衰竭，有生命危險。

門諾醫院指出，過去早產兒患有「開放性動脈導管」問題且需手術者，皆轉院至外縣市醫學中心，目前院內累積2例早產兒個案，手術後都非常成功，不僅減少早產兒可能因轉送外縣市就醫過程的風險，也能讓早產兒寶寶獲得最適切的照顧。

門諾醫院小兒心臟科醫師吳俞哖強調，早產兒約有3成患有「開放性動脈導管」，足月兒的發生率約為千分之一，家長若發現寶寶出現心雜音、呼吸喘等現象，應儘快送醫進行心臟超音波檢查，如確診為開放性動脈導管，通常會先用藥物治療，無效才進行手術治療

術後的綺綺在醫護團隊的細心照護，成功長胖到2740克，終於獲得出院許可，日前在爺爺奶奶、外公外婆及爸爸媽媽的陪伴下，開心返家。

(中國時報)

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