台獨台同路人

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中國時報
林清強（作者為資深媒體人）

公廣集團的公視與華視最近問題層出，甚至淪為「台獨台」。過去曾有一群學者聲嘶力竭要求「黨政軍退出媒體」；後來又有群學者高喊「反媒體壟斷」詆毀旺旺中時媒體集團，那批當年大小聲的學者，如今面對傳播史上如此重大的事件竟全噤聲，不知他們是突然啞了，還是眼瞎了？

學者向來被視為是社會的良心，因此學者發聲往往受重視。令人遺憾的是，長久以來，台灣部分學界人士因意識形態作祟，自降格調，甘為特定政黨的政治打手，只以「顏色」做為批判時政的依據。

如今回顧，當年那一群高呼「黨政軍退出媒體」以及高分貝大喊「反媒體壟斷」的學界人士，看來是出自於為反對而反對的心態，他們反對、甚至是要打倒的都是與他們立場相左的「陌路人」；至於誇言「咱台獨有3家電視台」的民視董事長郭倍宏、公廣集團董事長陳郁秀則是「同路人」，既是「自己人」，就算有錯也無所謂。於是這群學者專家如今默不吭聲也就理所當然了。

公共電視應是獨立經營且全民共同擁有的公共媒體，不受政府、任何政黨及利益團體控制。然而，在民進黨全面執政後，公共電視非但已淪為民進黨的禁臠，在獨派人士染指下，更變成了「台獨台」，公共精神幾告淪喪，對於這樣大是大非的問題，過去曾經大聲疾呼「黨政軍退出媒體」與「反媒體壟斷」的學者們，難道不該拿出道德良心講講公道話嗎？

(中國時報)

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