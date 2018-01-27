萇記泰安賣發霉蛋 乖乖中鏢

桃園市衛生局稽查到萇記泰安蛋品公司涉嫌改標販售逾期蛋，連發霉、長蟲的蛋，也做成液蛋販售。（蔡依珍、甘嘉雯翻攝）

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中國時報
、呂筱蟬／桃園報導

全台第二大蛋商「萇記泰安蛋品公司」，涉改標販售逾期破殼蛋長達6年，桃園檢調比對帳冊，驚見食品大廠乖乖也中鏢，員工甚至在Line說：「明天有乖乖，發霉蛋黃正好可打底！」萇記李姓負責人辯稱問題蛋都堪用，還加碼爆「業界都這樣搞！」桃檢繼之前諭令300萬元交保後，再追加200萬元保釋金，並聲請扣押李家父子財產獲准。

製成液蛋 放最下面打底

桃檢指出，萇記泰安李姓父子檔為減少報廢損失，2011年起回收全聯等通路將到期或逾期雞蛋，混入新品重新包裝，再上架販售。若遇外觀破損雞蛋則製成液蛋，甚至連變質發霉、長蟲蛋品也混充，將問題液蛋放最下面「打底」，再販售給食品商或烘焙坊。

李家父子交保 扣押財產

檢調去年底搜索後，連日清查查扣的文件，在員工手機內不但發現大量發霉、長蟲雞蛋照片，還驚見對話紀錄，分門別類把破損蛋叫「白鍋」、運送或搬運破蛋叫「翻蛋」、司機回收即期或逾期蛋叫「司機蛋」。去年6月員工甚至以Line向負責人說，37箱司機蛋打不完，拜託加派2人打發霉蛋，還說「明天有乖乖蛋黃，正好可打底！」

桃檢24日再指揮檢事官、桃園市調處搜索，員工坦承在負責人指示下打成液蛋出貨販售。李姓負責人雖坦承，卻辯稱壞的只是外殼，發霉會先冰起來、蟲蛀壞會丟掉、蟲爬過就洗掉，強調裡面的蛋都還堪用，還稱：「業界都這樣搞！」

乖乖自主下架 強調被害

檢調查出萇記賣給食品大廠乖乖每月約20萬元營業額雞蛋，問題蛋流入乖乖至少3年。衛生局證實乖乖捲心餅布丁口味誤用問題蛋液，170箱量販包裝及散裝462盒已自主下架，而製作捲心餅的蛋皮621公斤則自主封存。

桃檢訊後認李姓負責人違反食品安全衛生法、詐欺取財、行使業務登載不實文書等罪嫌重大，決定再追加200萬交保，且為防脫產，已針對父子名下5筆土地、6筆建物向桃園地院聲請扣押獲准，以利日後追討犯罪所得。

(中國時報)

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