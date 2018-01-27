量販超市急下架 食藥署撂話重罰

2018年01月27日 04:09 中國時報 倪浩倫 、 郭家崴 、 吳奕萱 ／台北報導 ／台北報導

萇記泰安傳出食安問題，衛福部食藥署指出，該公司負責人已於25日坦承違規行為，出包的液蛋區已遭停業，依法可開罰6萬~2億元；但衛福部食藥署強調，由於案情節重大，不可能只罰6萬元。至於傳出孔雀雞蛋布丁捲心餅疑中鏢，量販和超市昨已緊急下架或開放退換貨。

食藥署北區管理中心科長傅映先表示，檢調根據交易紀錄、通訊、比對帳冊發現，業者回收通路業者的即期、逾期蛋品，並重新以塑膠盒包裝，同時非法印製不實的有效期限。

對於用到問題蛋液的乖乖公司，傅映先說，乖乖公司已於去年底主動通報並回收產品。

該公司總經理趙明也表示，去年12月30日接獲供應商表示蛋液過期，就自主通報桃市衛生局，且當初還是「半成品」，根本未上市。經衛生局調查，證實孔雀捲心餅布丁口味的「半成品」誤用過期蛋液，早已封存處理，也持續配合檢調調查。

趙明指出，乖乖是受害者，因為公司產品一定經過第三方檢驗證明，證明通過才會正式上架。萇記泰安的蛋品，占乖乖供應商約10至12%，每月供給營業額約20萬元的雞蛋，不算大供應商，接獲有問題原料後，早已預防性自主下架相關產品。

至於家樂福烘焙坊也被爆誤用萇記供應的原料，業者強調，去年底接獲通知後已全面下架，並立刻更換供應商，目前店內的商品皆安心無虞。

另家樂福、愛買、大潤發等為避免消費者疑慮，除將孔雀雞蛋布丁捲心餅全數下架，非會員持發票、會員查詢消費紀錄皆可退換貨。全聯也表示，進行自主清查；如消費者有疑慮可退換貨。即日起至3月27日攜帶購買發票與商品至原購買門市退換貨。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海說，過期的蛋品容易遭受微生物汙染，下肚之後可能會產生急性腸胃炎，建議料理烹調時都要煮熟，若身體有異，應及早就醫。

(中國時報)