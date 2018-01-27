年關難過 母子3人共赴黃泉

台中市驚傳車內引廢氣自殺案件，死者鄰居（右）表示，事發前曾遇楊婦主動跟她打招呼，並沒察覺異狀。（張妍溱攝）

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中國時報
／綜合報導

年關將屆，生活難捱。從事水果批發的55歲楊姓婦人，疑因生意周轉不靈，26日帶著32歲、24歲兒子，開車到台中一處涵洞旁，引汽車廢氣自殺身亡；新北市三重區25日晚間也傳出37歲黃男與35歲吳女情侶，疑因情戀被發現在租屋處燒炭雙亡，但家屬認為2人不可能殉情。

警方調查，楊婦與2名兒子平日以批發水果為業，鄰居也表示，2個兒子健康正常，待人也很客氣，事發前幾天，楊婦主動跟她打招呼、聊天，沒任何異狀。至於外傳楊女因生意周轉不靈，常常幾十萬甚至上百萬跟鄰居、朋友借錢，疑似留下龐大債務，鄰居不願證實。

台中警方昨天上午獲報有人在車內自殺，趕至現場時，發現車內母子3人均已死亡，大兒子躺坐駕駛座、另名兒子在副駕駛座，楊婦則趴臥車子後座；座位留有1瓶烈酒空瓶，車內有大量嘔吐物，警方懷疑3人喝酒後自殺，現場沒有遺書。

楊婦的女兒認屍當場痛哭，她表示，父親5年前生病過世，媽媽與弟弟接手家中生意，25日母親打電話給她說要和弟弟們開車去台北，但沒有交代任何事情，想不到竟相約共赴黃泉。

另在新北市三重區，已離婚的吳姓女子，結識擔任電器維修員的黃男，2人成為情侶，吳女並於今年元旦承租三重區福德北路上一處公寓套房同居，同居不久，吳女15日透過電話向家人抱怨黃男管太多，想跟黃男分手。

未料，吳女自此與家人失聯多日，吳女胞姐連日四處打聽，直到向妹妹前夫詢問到租屋地址，在前夫、轄區警陪同下到出租套房查看，才驚見2人已燒炭輕生。由於家人認為吳女不可能與黃男一起輕生，對死因存疑。檢警將解剖查明死因。

全國各縣市自殺防治專線0800-788-995

(中國時報)

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