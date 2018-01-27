白冰冰設獎助學金 警署頒獎感謝

警政署長陳家欽26日頒發獎座給白曉燕文教基金會，由基金會董事林文勝（右二）等人代表受獎。（施岳呈攝）

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中國時報
／台北報導

藝人白冰冰為紀念愛女白曉燕及推動公益，1997年成立白曉燕文教基金會，並設置警察子女獎助學金，20年來共幫助了3061名警察子弟、頒出2170萬元獎學金，警政署長陳家欽26日特別頒發獎座給基金會，感謝白冰冰熱心公益及對警察的支持。

警政署昨日舉行今年度的第一次署務會議，警政署長陳家欽在會前頒發感謝狀給協助推播警政宣導影片的相關單位，並特別頒發獎座給白曉燕文教基金會，白冰冰因為工作繁忙，不克到場，委由基金會董事林文勝等人代表受獎。

陳家欽表示，白曉燕基金會成立20年來，長期持續對警察付出，關懷警察子女，至今已有3061名警察子女申請該基金會所提供的獎助學金，金額高達2170萬元，讓許多警察家庭受惠，也讓警察在維護治安工作得以全力以赴，無後顧之憂，因此非常感佩白冰冰對警政工作的重大貢獻。

白曉燕在1997年4月不幸遇害，白冰冰傷心之餘，朋友勸她成立基金會幫助需要幫助的人，此時鄭進一為她寫了《燕仔！你是飛去叨？》這首歌，歌詞是白冰冰心情寫照，專輯銷售金額達600萬元，剛好趕上繳交基金會保證金的期限，所以白冰冰常說：「媽媽痛苦的歌聲，才得以讓基金會誕生」。

白冰冰化悲慟為力量，並有信心和力量扛起公益的擔子，因此基金會決定以「營造安居樂業的社會、讓孩子平安長大」為主要宗旨，並成立了警察子女獎助學金，以實際行動感謝警方當年不眠不休偵辦白曉燕命案及維護社會治安的努力。

(中國時報)

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