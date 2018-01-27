林芯儀送抱 柯有倫含羞

柯有倫（左）被爆乳的林芯儀緊抱不放，害羞誇她身材好。（蘇蔓攝）

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中國時報
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柯有倫26日在台北西門紅樓展演館舉辦「飛FLY」演唱會，他特別請到首次合作的林芯儀，兩人演出原本由柯和莫文蔚合唱的〈愛死你〉，她以一身黑短皮裙跟膝上長靴爆乳、秀小蠻腰亮相，一上台就抱著他不放，柯有倫羞讚：「妳今天好辣，我剛都不敢看，身材真的很好。」林芯儀則笑說：「不是你指定的嗎？但我沒有莫文蔚的身材跟氣質。」

林芯儀誇柯有倫：「你是我們以前的少女殺手！」原來過去她在校園碰到柯有倫，總是以「尊敬」之心對待，昨才終於如願見到面。柯有倫也笑說：「我跟莫文蔚合唱〈愛死你〉之後，就再也沒跟其他女生唱過了，這首歌一定要是很會唱的女生來詮釋才可以。」不忘逗她：「芯儀可能是整個台北市，我還沒有合作過的女藝人。」

歌迷抽獎全嗨翻

除演唱新專輯《飛》的新歌外，柯有倫還選唱〈哭笑不得〉、〈零〉、〈戀愛演習〉等經典歌，在唱到〈拚了〉時，他感性說：「這是我第一次唱給爸爸聽的歌。」但該曲是在父親柯受良過世後才推出，應指是寫給爸爸的歌。柯有倫的媽媽昨在香港、圈外女友則因上班，都未到場。

他為了紀念爸爸飛越黃河20周年，以及去年底發行新輯，在演唱會上提供好友贊助、價值2萬元的法國行李箱及2頂飛越黃河紀念帽給歌迷抽獎，現場粉絲全嗨翻。

(中國時報)

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