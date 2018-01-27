安那拚賺錢買大房獻爸媽

安那外型甜美且舞藝精湛，一出道備受矚目。（粘耿豪攝）

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中國時報
專訪
阿妹（左）替母親（左三）慶80歲大壽時，Saya（右起）和安那媽媽也來參加。

安那去年8月在阿姨張惠妹的高雄演唱會初登場表演，結束後她在後台與爸媽相擁而泣，一家人感情深厚；年僅17歲的安那是獨生女，懂事又貼心，小小年紀就訂下目標，要求自己工作兼顧學業，努力賺錢買大房子和爸媽一起住：「而且前面要有大庭院，這樣就可以一家人坐在院子聊天。」

安那從小學四年級開始對跳舞有興趣，家人全力支持，爸爸更勉勵她做任何事都要全力以赴、不半途而廢，讓她銘記在心。

她出道僅5個多月，正是全力衝刺事業的時候，爸爸偶爾得赴日本出差，父女倆不在家時，安那最擔心媽媽獨處寂寞：「我要念書、工作，實在沒辦法，媽媽有時候會一個人偷偷哭。」

小時侯難免調皮、做錯事，安那的爸媽會先以「溝通」方式教導女兒，如果講不聽，爸爸就帶她去上山罰站反省：「登山口一個人站在那邊，而且晚上會有狗叫很可怕。」

工作辛酸自己扛

爸爸擔心女兒交男友嗎？安那笑說爸爸反而會跟她討論談戀愛技巧：「爸爸說不能主動追男生，要成為讓男生來追的女孩子。」

安那最愛抱著媽媽撒嬌，母女倆感情猶如姊妹，去年母親節她第一次送花，因此逼哭媽媽：「我沒有錢買禮物，以前都是寫卡片給爸爸媽媽，去年送花她有嚇到。」目前就讀高二的她，趁課餘時間拚工作，箇中辛酸自己扛：「不想跟爸爸媽媽講，不希望他們為我擔心。」

(中國時報)

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